Red Lions Alexander Hendrickx en Sebastien Dockier blijven tot de Spelen van 2024 in Nederland actief

Alexander Hendrickx heeft donderdag zijn contract bij de Nederlandse topclub Pinoké met twee jaar verlengd. De 28-jarige verdediger, een strafschopspecialist en één van de sterspelers van de Red Lions, blijft zo tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in Amsterdamse loondienst spelen. Met Sebastien Dockier verlengde ook een tweede Belgische hockeyinternational zijn contract bij de club. De 32-jarige aanvaller is de huidige topscorer in de Eredivisie met 17 goals.