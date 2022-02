Gasprijs maal drie of maal vier? Ook voor Limburgse gezinnen wordt alles duurder door Oekraïne-crisis

De oorlog in Oekraïne zal een enorme impact hebben op onze portemonnee. Door de escalatie van de crisis is de gasprijs al meteen met 10 procent gestegen. “En dat is nog maar een begin”, waarschuwt Werner-Edouard de Saeger, expert Internationale Relaties, en, verbonden aan de PXL. Er wordt rekening mee gehouden dat de gasprijs twee tot zelfs vier of vijf maal duurder kan worden. Dat geldt ook voor andere grondstoffen, zoals benzine of graan. Wie gaat tanken, zal dus nog meer geld kwijt zijn en een brood zal meer gaan kosten. Wij, Limburgers zullen de crisis in Oekraïne dus allemaal voelen