REACTIES. “Poetin heeft gekozen voor oorlog met voorbedachten rade”

De Russische president Poetin heeft gekozen “voor een oorlog met voorbedachten rade, die zal leiden tot catastrofale verliezen van mensenlevens en menselijk lijden.” Dat zegt de Amerikaanse president Joe Biden in een persbericht als reactie op de Russische inval in Oekraïne. “Rusland is als enige verantwoordelijk voor de dood en de vernieling die deze aanval zal brengen, en de VS en hun bondgenoten zullen op een verenigde en beslissende manier reageren”, aldus Biden, die benadrukt dat “de wereld Rusland verantwoordelijk zal stellen”. Ook de andere westerse leiders veroordelen de Russische inval unaniem.

De Amerikaanse president Joe Biden zegt de situatie vanuit het Witte Huis in het oog te houden. Hij spreekt van een agressie tegen Oekraïne en tegen de wereldwijde vrede en veiligheid. “We bidden voor het volk van Oekraïne, dat getroffen wordt door de oneerlijke aanvallen van het Russische leger die ze zelf niet uitgelokt hebben.”

In een gesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski bevestigde Biden even later ook de steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne. Hij zal ook nieuwe sancties tegen Rusland aankondigen, klinkt het in een mededeling. “Donderdag heb ik een overleg met de G7, en de VS en hun partners zullen strenge sancties opleggen tegen Rusland”, aldus Biden in een geschreven mededeling na het gesprek. “We gaan ook coördineren met onze NAVO-bondgenoten om een sterk en verenigd antwoord te bieden dat alle agressie tegen de Alliantie tegenhoudt.” Biden heeft Zelenski op de hoogte gebracht van de volgende stappen van de VS. “We blijven steun en bijstand bieden aan Oekraïne en het Oekraïense volk.”

De VS zullen donderdag ook een ontwerpresolutie indienen in de VN-Veiligheidsraad waarin Rusland wordt veroordeeld. “Poetin heeft een boodschap van oorlog gebracht, met een absoluut misprijzen voor de verantwoordelijkheid van deze Raad”, aldus de Amerikaanse VN-ambassadrice Linda Thomas-Greenfield. “Dit is een ernstig noodgeval. De Raad zal moeten handelen en we zullen morgen een resolutie op tafel leggen.”.

Michel en Von der Leyen: “We zullen Kremlin verantwoordelijk houden”

Voor de Europese Unie zeggen Europees raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen de “ongerechtvaardigde aanval door Rusland op Oekraïne streng te veroordelen”. “In deze donkere uren gaan onze gedachten uit naar Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die deze niet uitgelokte aanval ondergaan en vrezen voor hun leven. We zullen het Kremlin verantwoordelijk houden”, aldus Michel en Von der Leyen in exact dezelfde tweet.

Ze zeggen verder “de ongekende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne” te veroordelen. “Met zijn niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire operaties begaat Rusland een ernstige schending van het internationaal recht en ondermijnt het de veiligheid en stabiliteit van heel de wereld.”

In hun mededeling zeggen Michel en Von der Leyen dat Rusland “zijn vijandelijkheden meteen moet stoppen, zijn leger uit Oekraïne moet terugtrekken, en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig moet respecteren. Voor zo’n gebruik van geweld en dwang is in de 21ste eeuw geen plaats.” De twee EU-voorzitters betreuren het menselijke leed en zeggen dat de EU en haar lidstaten klaarstaan om snel politieke, financiële en humanitaire hulp te verstrekken.

De 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU bespreken donderdagavond in Brussel nieuwe sancties tegen Rusland die voor het land “enorme en ernstige gevolgen” zullen hebben, kondigden Michel en Von der Leyen ook aan. Woensdag nodigde Michel de Europese leiders al uit naar Brussel voor een extra top, die donderdag om 20 uur van start gaat.

Nadat de EU al een eerste pakket sancties tegen de Russische economie en hooggeplaatste medestanders van president Vladimir Poetin heeft aangenomen, zal op de top dus een tweede reeks maatregelen besproken worden. Die zullen “enorme en ernstige gevolgen” voor Rusland hebben en zullen afgestemd worden met de trans-Atlantische partners van de EU, zeggen Michel en von der Leyen.

Als Commissievoorzitter zal Von der Leyen het sanctiepakket voorbereiden, dat vervolgens door de lidstaten moet worden aangenomen. Om de top voor te bereiden, roept von der Leyen een extra college van haar Commissie bijeen. Die vergadering start om 9.30 uur.

De Croo: “Donkerste uur voor Europa sinds WO II”

België veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne sterk. “Dit is het donkerste uur voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus premier Alexander De Croo. “We staan in nauwe verbinding met onze bondgenoten in de NAVO en EU. Deze Russische agressie is onnodig en niet uitgelokt. Onze harten en gedachten zijn bij het volk van Oekraïne”, aldus De Croo.

Ook vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès laat in een reactie weten dat België met klem die aanval veroordeelt. “We veroordelen met klem de aanval van Rusland op Oekraïne, die roekeloos en zonder aanleiding is. Overleg met onze partners en bondgenoten moet leiden tot reacties & sancties die in verhouding staan tot de agressie. Wij zijn verenigd met het Oekraïense volk”, aldus Wilmès. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie in Oekraïne “op de voet”.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt de Russische invasie “totaal onaanvaardbaar”, en zegt te rekenen op “een zeer strenge reactie van Europa”.

VN-baas Guterres: “Dit conflict moet nu stoppen”

Het conflict dat door Rusland werd veroorzaakt “moet nu stoppen”. Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres gezegd in een spoedvergadering van de Veiligheidsraad. “President Poetin, in naam van de mensheid, breng uw troepen terug naar Rusland”, aldus Guterres, die duidelijk aangedaan was door de gebeurtenissen. “Dit is het droevigste moment uit mijn mandaat als secretaris-generaal van de Verenigde Naties”, zei hij. De Veiligheidsraad was bezig toen president Vladimir Poetin in een onverwachte toespraak een militaire operatie in Oekraïne aankondigde.

Stoltenberg: “Rusland kiest opnieuw weg van agressie”

“Rusland heeft opnieuw de weg gekozen van agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land, ondanks onze herhaalde waarschuwingen en onvermoeibare inspanningen om een diplomatieke oplossing te vinden.” Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. “Ik veroordeel met klem de roekeloze aanval op Oekraïne, die niet uitgelokt is en talrijke levens van burgers op het spel zet”, aldus Stoltenberg. “Dit is een schending van de internationale wetgeving en een ernstige bedreiging voor de Euro-Atlantische veiligheid.”

Stoltenberg roept Rusland dan ook op zijn militaire acties meteen stop te zetten en de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te respecteren. “De NAVO-bondgenoten zullen elkaar ontmoeten om de gevolgen van de agressieve acties van Oekraïne te bespreken”, aldus de secretaris-generaal nog. “We staan aan de zijde van het Oekraïense volk in deze vreselijke tijden. De NAVO zal er alles aan doen om zijn bondgenoten te beschermen en te verdedigen.”

Vertegenwoordigers van de dertig NAVO-staten komen donderdagochtend in spoedzitting bijeen om de Russische aanval te bespreken. De vergadering van de Noord-Atlantische Raad zou om 8.30 uur starten in Brussel, heeft een Britse vertegenwoordiger gemeld.

Boris Johnson: “Poetin heeft pad gekozen van bloedvergieten en vernieling”

“President Poetin heeft een pad van bloedvergieten en vernieling gekozen door een niet uitgelokte militaire aanval op Oekraïne.” Dat zegt de Britse premier Boris Johnson. “Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en heb met president Zelenski gesproken om de volgende stappen te bespreken. “Het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten zullen op een resolute manier reageren.”

Olaf Scholz: “Rusland moet meteen stoppen met deze militaire actie”

Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de Russische inval scherp veroordeeld. “De Russische aanval op Oekraïne is een flagrante schending van het volkenrecht. De aanval is door niets te rechtvaardigen. Duitsland veroordeelt deze roekeloze daad ten stelligste”, aldus Scholz in een eerste reactie. “Rusland moet meteen stoppen met deze militaire actie”, eist de Duitse bondskanselier. De Duitse regering zal nu nauw overleggen binnen de kaders van de G7, de NAVO en de Europese Unie. “Dit is een vreselijke dag voor Oekraïne en een donkere dag voor Europa. Duitsland is solidair met Oekraïne en zijn bevolking”, aldus nog Scholz.

“De Russische agressie komt met een ongeziene prijs op politiek, economisch en moreel vlak”, liet de Duitse VN-ambassadrice Antje Leendertse eerder al noteren. Zij noemde de inval “het grootste militaire conflict in Europa in jaren”.

Macron veroordeelt Russische inval “met klem”

Ook Frankrijk veroordeelt met klem de beslissing van Rusland om oorlog te voeren tegen Oekraïne. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. Hij riep Moskou op om onmiddellijk een einde te maken aan de militaire operaties in het land. “Frankrijk is solidair met Oekraïne. Het staat aan de zijde van de Oekraïners en werkt samen met zijn partners en bondgenoten om de oorlog te stoppen”, aldus Macron.

Rutte veroordeelt Russische aanval “ten scherpste”

Nederland “veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste”, zegt premier Mark Rutte. “Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk”. De Nederlandse premier en de meest betrokken ministers komen donderdagochtend bij elkaar voor spoedoverleg. “We staan in nauw overleg met EU/NAVO en andere bondgenoten”, aldus Rutte. Later op de dag reist hij af naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top over het conflict met Rusland. Ook de Tweede Kamer overlegt over de situatie in Oekraïne.