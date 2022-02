Tottenham-coach Antonio Conte stelt zichzelf in vraag na nieuwe nederlaag: “Ik sta open voor iedere beslissing, al pakken ze mijn loon af”

Een opflakkering was het, de 2-3-zege van Tottenham op het veld van leider Manchester City afgelopen weekend. Dat was de enige wedstrijd van de laatste vijf die Tottenham kon winnen. Woensdagavond verloren The Spurs met 1-0 op het veld van degradatiekandidaat Burnley, waardoor Tottenham op een schamele achtste plaats blijft steken in de Premier League. Na afloop gaf coach Antonio Conte (52) een opmerkelijk interview.

Antonio Conte was na afloop van de wedstrijd tegen Burnley doodeerlijk in zijn analyse. De Italiaanse topcoach gaf een moedeloze indruk over de situatie waar de club in zit. “Dit was een zware avond”, zei Conte bij Sky Sports. “Opnieuw, want we verloren vier van de laatste vijf wedstrijden. Dan moet de club gaan evalueren. We gaan de situatie zeker beoordelen, want dit is niet goed. Dit mag niet gebeuren. We kunnen niet nog meer verliezen, dat is voor niemand goed. Maar dit is de realiteit.”

De Italiaanse topcoach stelde niet alleen de ploeg, maar vooral ook zichzelf in vraag. “Ik ben naar hier gekomen om de situatie om te keren, maar op dit moment weet ik het niet. Misschien ben ik niet goed genoeg om voor verbetering te zorgen, dat is erg frustrerend. Ik ben te eerlijk om mijn ogen te sluiten.”

“Al pakken ze mijn salaris af”

“De realiteit is dat we als een degradatiekandidaat staan te spelen”, ging Conte verder. “Misschien zit er iets niet goed en daar ben ik voor verantwoordelijk. Ik sta open voor iedere beslissing, al pakken ze mijn loon af. Op dit moment help ik de club niet. We werken keihard, maar we verliezen telkens. we verdienen het niet, ik verdien dit niet, maar het is nu eenmaal zo. We proberen de situatie om te draaien. Ik ga hoe dan ook met de clubleiding praten, want we moeten hierover in gesprek.”

Tottenham staat momenteel achtste op zeven punten van Manchester United, de nummer vier: de plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. The Spurs hebben wel nog twee wedstrijden minder gespeeld. Antonio Conte volgde begin november 2021 de ontslagen Nuno Espirito Santo op in Noord-Londen. Na tien speeldagen stond Tottenham toen ook achtste. Verbetering is er dus nog niet gekomen. Vorig seizoen pakte Conte nog de Italiaanse landstitel met Inter.