Zeg straks niet langer Lotto-Soudal, maar wel… Lotto-Destiny: telecombedrijf wordt nieuwe naamsponsor

Lotto-Soudal heet vanaf 2023 Lotto-Destiny. Het in Zaventem gevestigde telecombedrijf Destiny wordt vanmiddag voorgesteld als de nieuwe naamsponsor van de ploeg van de Nationale Loterij. Hiermee komt een einde aan een periode van relatieve onzekerheid, nadat Soudal vorig jaar al had laten verstaan vanaf 2023 de overstap te maken naar de ploeg van Patrick Lefevere.

Dat de ploeg net nu met zijn nieuwe cosponsor uitpakt, is geen toeval. De naamswissel mag dan pas over dik tien maanden plaatsvinden, na de goede start van Lotto-Soudal in de zuiderse voorbereidingskoersen moet de komst van de nieuwe sponsor het hervonden elan van de ploeg kracht bijzetten. Niet onbelangrijk: net als met Soudal heeft de Nationale Loterij met Destiny opnieuw een Belgisch bedrijf als partner gevonden.

Ditmaal komt het bedrijf uit de communicatietechnologie. Destiny, opgericht in 2001 door de Vlaamse broers Samuel en Daan De Wever, slaat de brug tussen IT en telecom en specialiseert zich in businesscommunicatie. Begrijp: alles wat met telefonie en dataverkeer te maken heeft. Het heeft nu al 2,5 miljoen gebruikers, vooral in Europa. Na enkele geslaagde overnames de voorbije jaren wil Destiny zich meer dan ooit op die internationale markt gooien en – opmerkelijk – daarbij spiegelt het zich aan Visma, de naamsponsor van de ploeg van Wout van Aert.

“Wat het Noorse Visma betekent voor de boekhoudsoftware in de cloud, willen wij worden in de Europese businesscommunicatie”, zei CEO Daan De Wever onlangs in een interview in De Tijd. Dat ook Destiny net als Visma naar het wielrennen grijpt om de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten, is uiteraard geen toeval.

Normaliter gaat de deal pas in 2023 in, maar de voorbije maanden werd al afgetoetst of er dit jaar in de Tour al iets mogelijk is, eventueel als derde naamsponsor naast Lotto en Soudal. Dat er vorig najaar al intensief onderhandeld werd, mag blijken uit het feit dat CEO Daan De Wever reeds in oktober als vip in de volgwagen van de Nationale Loterij werd gesignaleerd. (gvdl, gfr, wvo)