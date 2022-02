Oekraïners slaan op de vlucht: “Rijen aan de benzinestations, mensen met bagage naar metro en trein”

De Russische president Vladimir Poetin heeft vannacht militaire acties in Oekraïne aangekondigd. Bijna gelijktijdig klonken er explosies in verschillende delen van het land. Veel Oekraïners zijn op de vlucht. ‘Aan de benzinestations staan de auto’s in de rij te wachten.’

In Kiev waren om half zes lokale tijd (half vijf) twee explosies te horen. Mikhail Palinchak die in de Oekraïense hoofdstad woont, vertelt dat vervolgens het alarm in de stad afging om de bevolking te waarschuwen dat ze naar de schuilkelders moest gaan. ‘Het is nog vroeg, dus echt veel mensen zijn nog niet op straat’, zegt hij vanop zijn balkon aan de telefoon. Hij ziet vluchtende mensen, die met hun bagage in de richting van het nabijgelegen metrostation gaan.

Daar is een schuilkelder, maar het is ook de plek om een trein te pakken om uit de stad te vluchten. ‘Het is een oud alarm, met een zwak geluid. Ik vermoed dat de meeste mensen er niet van wakker zijn geworden.’ Palinchaks vrouw en kind zijn toevallig in Polen, die zullen daar nu wel blijven. Hij gaat straks de straat op. Hij is fotograaf. ‘Godzijdank werkt het internet nog, zo dat ik kan volgen wat iedereen post.

Oleksiy Oliyar, die aan het werk was in Kharkiv, in het oosten van het land, is spoorslags naar Kiev vertrokken. Hij heeft een kleine datsja aan de Poolse grens en daar wil hij zo snel mogelijk zijn vrienden en familie onderbrengen. In Kharkiv zelf heeft hij geen aanslagen gehoord. Het is bijzonder druk op de weg naar Kiev. ‘Aan de benzinestations staan de auto’s in de rij te wachten. Heel veel mensen zijn op de vlucht’, zegt Oliyar.