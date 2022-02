De Croo: “Dit is het donkerste uur voor Europa sinds WOII, Russische agressie is onnodig en niet uitgelokt”

België veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne sterk. Dat meldt premier Alexander De Croo donderdagochtend in een reactie via Twitter.

“België veroordeelt Russische aanval sterk”, sprak De Croo op Twitter. Dit is het donkerste uur voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. We staan in nauwe verbinding met onze bondgenoten in de NAVO en EU. Deze Russische agressie is onnodig en niet uitgelokt. Onze harten en gedachten zijn bij het volk van Oekraïne.”