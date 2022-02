Ajax is er nog niet: ex-Gent spits Yaremchuk trekt gelijkspel over de streep voor Benfica

In de Eredivisie is Ajax op weg naar een nieuwe titel, maar de Champions League is toch wat anders. De Amsterdammers konden een Benfica-in­crisis niet kloppen en moeten in de terugmatch nog vol aan de bak.

Zelden gezien, twee clubs die vlak voor een Europees treffen de handen in elkaar slaan en samen een filmpje opnemen. Ajax en Benfica bewezen dat het kan en pakten tijdens een partijtje schaak uit met hun iconen (Eusebio, Cruijff,…) en roemrijke verleden – beiden werden meer dan dertig keer kampioen.

In het Estadio da Luz ging het er wel iets minder vriendschappelijk aan toe. Niet alleen wilden beide clubs een optie nemen op de kwartfinales van de Champions League, een goed resultaat zou ook wat rust in de rumoerige tent brengen. De Overmars-saga bij Ajax is al breed uitgesmeerd, maar bij Benfica zitten ze door een (mogelijk) omkoopschandaal pas écht in de shit.

De Portugese topclub hinkt anders dan de Nederlandse ook achterop in de competitie, de titel is eigenlijk al gaan vliegen. Supporters ‘morren’ (zacht uitgedrukt) en dat deden ze gisteravond ook toen Dusan Tadic na slecht uitverdedigen de 0-1 in doel trapte. Al was een applausje ook op z’n plaats. Heerlijk hoe de Servische kapitein een botsende voorzet binnenkantje rechtervoet in doel deponeerde. Z’n tiende van het seizoen.

© ISOPIX

Van slag was Benfica echter niet. Vertonghen draagt zijn ex-club dan wel een warm hart toe, hij schakelde ze destijds uit met Tottenham en ging voorop in de zoektocht naar de gelijkmaker. Op corner werd zowel zijn kopbal als schot geblokt, maar toen hij vervolgens Mazraoui op het verkeerde been zette en snoeihard voorzette, werkte Ajax-spits Sebastian Haller de bal in eigen doel.

Haller zet owngoal recht

Juichen deed de Rode Duivel (uit respect) niet te hard en misschien maar goed ook. Want lullig genoeg waren drie minuten later de rollen al omgedraaid. Dit keer was Haller hém te snel af op een voorzet en bracht hij de bezoekers in twee tijden weer op voorsprong. De Fransman scoorde zo al in elk CL-duel en is met elf goals topschutter. Lewandowski en Salah gaan zich moeten reppen.

De vraag was: kon Benfica na rust nóg een keer die (doorgaans) ijzersterke Ajax-defensie kloppen, die dit seizoen amper goals slikt? Daley Blind, toe aan zijn driehonderdste match voor de Amsterdammers, waarvan 43 op het kampioenenbal – een record –, was nog éxtra gemotiveerd. Maar hij kwam samen met z’n ploegmaats wel goed weg toen de afgeweken knal van Everton net naast dwarrelde. Ook toen topscorer Nuñez een schoen tekortkwam voor de 2-2. Of toen Ramos een goeie schietkans over mikte. Maar het kon niet uitblijven. Toen Pasveer een afstandsschot niet kon klemmen, was niemand minder dan Roman Yaremchuk er als de kippen bij om zijn ploeg op gelijke hoogte te koppen. Met zijn zevende seizoensgoal maar eerste treffer in 2022 zorgde de voormalige Gent-aanvaller ervoor dat we nog een bijzonder boeiende ­terugmatch tegemoet gaan.