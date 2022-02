PREMIER LEAGUE. Liverpool met invaller Origi boekt monsterzege, Tottenham weer met beide voeten op de grond

Liverpool heeft woensdag in een inhaalduel van de negentiende speeldag in de Premier League zonder moeite de maat genomen van Leeds United. Het won in eigen huis met 6-0. Door de zege blijft Liverpool makkelijk in het spoor van leider Manchester City.

Een dominant Liverpool kreeg na 15 minuten al een strafschop na hands van Stuart Dallas. Mohamed Salah scoorde simpel vanop de stip. Op het halfuur kon Joel Matip (30.) de score verdubbelen op aangeven van alweer Mohamed Salah. Na een overtreding op Sadio Mané ging de bal even later opnieuw op de stip voor Liverpool. Mohamed Salah (35.) twijfelde opnieuw niet en zorgde voor 3-0.

Liverpool ging daarna op zoek naar de vierde treffer, maar die viel pas tien minuten voor tijd via Sadio Mané (80.), die op aangeven van Henderson de 4-0 op het bord zette. Mané (90+1) zorgde in de toegevoegde tijd nog voor de 5-0. In de 93e minuut zorgde kapitein Van Dijk voor de 6-0 eindstand. Divock Origi viel in het winnende kamp vijf minuten voor tijd in.

Door de zege komt Liverpool op drie punten van leider Manchester City. Leeds staat pas 15e, drie punten boven de degradatiezone.

Burnley doet gouden zaak tegen Tottenham

Crystal Palace heeft woensdag in een inhaalduel van de achttiende speeldag van de Premier League een ruime zege geboekt tegen Watford. Het klopte de ploeg van coach Roy Hodgson met 1-4. De degradatiezorgen bij Watford worden zo nog iets groter.

© ISOPIX

Crystal Palace begon het best aan de wedstrijd en maakte al na een kwartier de openingstreffer via Mateta (15.). Watford bleef niet bij de pakken zitten en kon drie minuten later de bordjes weer gelijk zetten dankzij Moussa Sissoko (18.). Crystal Palace bleef het balbezit domineren en Conor Gallagher (42.) kon vlak voor rust de ‘Eagles’ weer op voorsprong brengen. Pas in het ultieme slot van de wedstrijd zorgde Wilfried Zaha (85., 90.) met twee treffers voor de bevrijding. Christian Benteke bleef op de bank bij Palace, net als Christian Kabasele aan de overzijde.

Door de zege wordt Crystal Palace 11e met 29 punten. Watford blijft voorlaatste met 18 punten.

Tottenham heeft na de spectaculaire zege van dit weekend tegen Manchester City niet kunnen bevestigen. De troepen van Antonio Conte gingen in een inhaalduel van de dert met 1-0 onderuit tegen degradatiekandidaat Burnley.

Na een oersaaie eerste helft waarin Tottenham er niet in slaagde een schot op doel te registreren kregen we meer animo in de tweede helft. Tottenham had enkele kansen en veel balbezit, maar het was Burnley dat na 71 minuten op voorsprong klom via een kopbal van Ben Mee. Tottenham slaagde er niet meer in het tij te keren.

Door de nederlaag blijft Tottenham achtste in de stand. Burnley staat 18e, op twee punten van de veilige zone met een wedstrijd minder.