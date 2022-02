European Open: Antwerpen organiseert van 17 tot 23 oktober ATP-toernooi

Het indoorevenement, dat op een hardcourtbaan in de Lotto Arena wordt gespeeld, staat sinds 2016 weer op het programma. De titel is momenteel in handen van de jonge Italiaan Jannik Sinner, die vorig jaar de finale won van de Argentijn Diego Schwartzman. Het prijzengeld voor de komende editie van dit ATP 250-toernooi is nog niet bekendgemaakt.

Daarnaast kondigt de ATP ook vier toernooien in China aan: twee ATP 250-toernooien, de Chendu Open (26 september-2 oktober) en de Zhuhai Championships (26 september-2 oktober), een ATP 500-toernooi, de China Open (3-9 oktober), en een ATP Masters 1000-toernooi, de Shanghai Masters (9-16 oktober).

De Masters sluiten het seizoen af, van 13 tot en met 20 november in het Italiaanse Turijn.