Het jaar is nog niet eens halfweg, maar toch blikt Jade Mintjens (23) al vooruit naar de herfst. Dan staat de comedian, die wekelijks te zien is in ‘De Ideale Wereld’, op de planken met haar eerste eindejaarsconference, met de zegen van voorganger Bert Gabriëls (49). “En dat terwijl ik een paar jaar geleden nog zei: geen grappen over de actualiteit bij mij!”