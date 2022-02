Vlaams Parlement vergroot mogelijkheden voor mensen met beperking om hulpmiddelen te huren

Momenteel kunnen mensen met een zorgbehoefte hulpmiddelen krijgen via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Uit onderzoek blijkt dat het beheer van die hulpmiddelen in Vlaanderen efficiënter kan. Zo kunnen sommige hulpmiddelen hergebruikt worden, maar gebeurt dat in de praktijk te weinig. Ook voor hulpmiddelen die maar voor een korte periode of sporadisch gebruikt worden, is hergebruik vaak beter dan een volledig nieuwe aankoop.

Er wordt daarvoor nu een eengemaakt huur- en hergebruiksysteem uitgewerkt, dat onder één beheerder valt. Ook wordt de financiering van de hulpmiddelen aangepast om de aankoop of huur goedkoper en makkelijker te maken voor de eindgebruikers.

“Een vernieuwing van het huidig hulpmiddelenbeleid is broodnodig”, zeggen initiatiefnemers Maurits Vande Reyde (Open Vld), Tine van der Vloet (N-VA) en Vera Jans (CD&V). “Het is een heel goede zaak dat hergebruik wordt aangemoedigd. Zo kunnen we verspilling van hulpmiddelen tegengaan, waardoor ze voor de gebruikers ook goedkoper worden”, klinkt het.

De resolutie werd bijna unaniem goedgekeurd. Alleen oppositiepartij Groen onthield zich bij de stemming. De regeling zal nu verder uitgewerkt worden door het VAPH en de VSB.