Frans parlement keurt verlenging goed van abortustermijn

Het wetsvoorstel brengt de abortustermijn van twaalf op veertien weken. Het wetsvoorstel is een antwoord op het tekort aan artsen die abortus willen uitvoeren en het sluiten van steeds meer abortuscentra.

Het wetsvoorstel kreeg in de Nationale Vergadering 135 stemmen voor, 47 tegen en 9 onthoudingen. Sinds oktober 2020 doorloopt het wetsvoorstel al het parlementaire proces.

Het is een “verantwoordelijk” wetsvoorstel, “trouw aan de strijd voor de emancipatie van vrouwen”, zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran. Het voorstel zelf is afkomstig Albane Gaillot, gewezen parlementslid van LREM, die naar het groene kamp is overgestapt.

De steun van de LREM-fractie in het parlement is opmerkelijk, want Macron zelf uitte meermaals zijn tegenkanting over het voorstel. Het socialistische parlementslid Marie-Noëlle Battistel zei dat ieder jaar tweeduizend vrouwen naar het buitenland moeten voor een abortus, omdat de wettelijke termijn overschreden is.

Het wetsvoorstel bepaalt overigens dat ook vroedvrouwen een instrumentele abortus mogen uitvoeren. Gaillot wees erop dat vroedvrouwen al sinds 2016 een medicinale abortus mogen uitvoeren.

Met de Franse presidentsverkiezingen in aantocht, binnen twee maanden, lijkt LREM zo toch een ‘linkse’ trofee toe te voegen aan de balans van vijf jaar presidentschap van Macron. Zeker wat ethische kwesties betreft, helt de LREM-fractie in het parlement over naar links.

Anti-abortusactivisten van de organisatie Alliance Vita en een deel van rechts in de Senaat en in de Nationale Vergadering verzetten zich tegen het wetsvoorstel. Geprobeerd werd om via gefilibuster de wet tegen te houden, maar dat mislukte. Uit peilingen blijkt nochtans dat een meerderheid van de Fransen voorstander blijft van het abortusrecht.