Pony doodgebeten in weide Thevishoeve Opglabbeek: bijna zeker werk van de wolf

In een weide achter de Groenstraat in Opglabbeek is woensdag een pony dood in de weide gevonden. Het dier had meerdere halsbeten. Alles wijst in de richting van de wolf. Er werden DNA-stalen genomen.

De aanval gebeurde in een weide van de Thevishoeve. ”Er stonden twee pony’s, enkele ezels en schapen in de weide. Die houden we voor de kinderen die onze hoeve bezoeken”, vertelt Alice Boutsen (83). ”Elke morgen voeder ik de dieren. Als ik met brood aankom zijn de dieren onmiddellijk daar, nu niet. Omdat de weide te drassig is, ben ik niet verder gegaan en is mijn schoonzoon de weide gaan kijken. Hij heeft de pony gevonden. Dit kleinvee houden we voor de bezoekers en schoolkinderen. De pony was een jaar of tien oud en erg tam. De weide heeft stroomdraad. De veearts van Natuurhulpcentrum is ter plaatse geweest en bevestigde dat het om de wolf gaat. Ze heeft ook de weide gecontroleerd.”

De weide waarin het diertje stond, was niet wolfproof omheind waardoor de dader(s) makkelijk bij de prooi kon komen. Het was al een tijdje geleden dat er een wolvenaanval op klein vee werd vastgesteld. Wolvenkenners roepen al langer op dat mensen met kleinvee hun weide wolfproof laten omheinen om hun dieren te beschermen. Een groot deel van de installatie wordt terugbetaald door de Vlaamse regering.

Paartijd

Momenteel is het paartijd voor het Limburgse wolvenkoppel. Eind april begin mei worden er opnieuw welpen verwacht. Het zou de derde worp van Noëlla in evenveel jaar zijn. De 5 welpen van vorig jaar - de zesde is verongelukt - zouden normaal nog allemaal in de roedel zijn. Van de jaarlingen van een 2020 zijn er sowieso twee verongelukt, is het spoor van een mannetje bijster en is er eentje in Duitsland gesignaleerd. Over het lot van welp nummer 5 is nog niets bekendgemaakt. mm/rdr