Man sterft tijdens hersenscan en geeft dokters unieke aanwijzing voor bestaan ‘film van je leven’

Zien we net voor we sterven een soort ‘film van het leven’? Op die vraag hebben onderzoekers misschien een eerste antwoord gevonden nadat een man stierf tijdens een hersenscan.

Artsen hebben voor het eerst kunnen vastleggen wat er met onze hersenen gebeurt als we sterven. Dat per toeval. Bij een 87-jarige man werd tijdens een behandeling voor epilepsie een EEG gemaakt. Dat is een elektro-encefalografie waarbij de elektrische activiteit van de hersenen gemeten wordt.

Maar tijdens die hersenscan kreeg de man een hartaanval en stierf hij. Zijn hersenactiviteit tijdens zijn overlijden werd dus ‘per ongeluk’ geregistreerd. In de 30 seconden voor en na de laatste hartslag van de man zagen artsen erg specifieke hersengolven. Die golven, beter gekend als gamma oscillaties, zijn gelinkt aan het ophalen van herinneringen, meditatie en dromen.

Dr. Ajmal Zemmar, een neurochirurg aan de Universiteit van LouisvilleZemmar, die de studie organiseerde, zei aan The Sun: “Door het genereren van oscillaties die betrekking hebben op het ophalen van herinneringen, kunnen de hersenen een laatste herinnering van belangrijke levensgebeurtenissen afspelen vlak voordat we sterven, vergelijkbaar met die die gerapporteerd worden bij bijna-doodervaringen.”

Hetzelfde fenomeen, een ‘film van het leven’ net voor de dood, werd eerder al vastgesteld bij ratten, maar nog nooit bij de mens. Onderzoekers benadrukken dat het slechts om één persoon ging en dat de hersenen van de man ook al aangetast waren door de epilepsie. Verder onderzoek is dus zeker nog nodig.