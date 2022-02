Zelfs Thierry Henry begrijpt er niets van: “Waarom heeft Chelsea Romelu Lukaku eigenlijk gekocht?”

“De focus lag voor deze wedstrijd op intensiteit, hoog tempo, hard werk met en zonder bal. Romelu had er de laatste weken moeilijkheden mee om dat te brengen”, stelde trainer Thomas Tüchel. “Dat was wat ik bedoelde wanneer ik zei dat hij moe was: niet alleen fysiek maar ook mentaal vermoeid.”

Chelsea won bovendien met 2-0, mede dankzij een doelpunt van Lukaku’s concurrent Kai Havertz. “Het valt op dat Romelu Lukaku dezer dagen volkomen uit balans lijkt met de rest van het team”, was The Guardian hard. “Christian Pulisic en Kai Havertz werkten als Trojanen die alle gaten indoken en constant op en af liepen voor de ploeg. Tuchel toonde zich misschien maar licht verbaasd over die zeven baltoetsen van Lukaku, maar hij ziet al die dingen toch ook. Net als Tuchel moet beseffen dat hij daar zelf niets aan kan veranderen. Hij kan zelf niet meer uit de aanwinst van 90 miljoen pond halen. Lukaku op de bank laten was abrupt, maar to-the-point.”

“Van bij de start dacht ik meteen: hoe gaat hij in het team passen?”, aldus de gewezen assistent bij de Rode Duivels. “Als je als trainer gaat voor een speler als Lukaku, dan moet je hem kunnen inpassen in je ploeg. Of de manier waarop je speelt, veranderen voor hem. Dat laatste verwachtte ik echter niet en het vraagt tijd voor Romelu om zich aan te passen aan de manier waarop Chelsea voetbalt. Dat is helemaal niet eenvoudig.”

Henry vindt het ook “niet normaal” dat Lukaku slechts zeven keer de bal raakte in één wedstrijd. “Of de coach je nu leuk vindt of niet, dat kan gewoon niet”, aldus de Fransman bij CBS Sports. “Chelsea en Lukaku moeten dit achter zich laten, maar het is geen makkelijk proces. Maar wat is de oplossing? Die ligt bij Romelu zelf. Hij moet een manier vinden om zich aan te passen aan de manier waarop Chelsea speelt. Ze zetten graag druk, willen actief zijn en de driemansaanval regelmatig verandering. Romelu blijft graag in het centrum, dus dat maakt het moeilijk voor hem. Maar dan stel ik opnieuw de vraag: waarom heeft Chelsea hem dan eigenlijk gekocht?