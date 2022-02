Zinkgat op Koolmijnlaan in Heusden-Zolder: verkeer wordt omgeleid

De politie van Heusden-Zolder raadt het verkeer op de Koolmijnlaan van Houthalen naar Heusden aan om te rijden via de E. Staintonstraat, Schootstraat en Brugstraat. De reden is een zinkgat onder het wegdek.

De politie werd woensdagavond opgeroepen voor een gaslek aan de Koolmijnlaan ter hoogte van huisnummer 65. De oorzaak en het lek was snel opgespoord en hersteld, maar bij de opzoekingen en herstellingen stootten de mensen van Fluvius en de brandweer wel op een aanzienlijk zinkgat onder het wegdek. De nodige inspecties werden uitgevoerd en voorlopig is er geen verkeer meer in beide richtingen mogelijk.

De plaats van het zinkgat werd afgezet met nadarhekken en er wordt een voorrangsregeling ingevoerd. De werken gaan de hele nacht door. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gecontacteerd en hun permanentieploeg zakt af naar de locatie. Zij gaan de beveiliging van het zinkgat evalueren en zullen deze desnoods uitbreiden met tijdelijke verkeerslichten.

De politie van Heusden-Zolder raadt het verkeer op de Koolmijnlaan van Houthalen naar Heusden aan om te rijden via de E. Stationstraat, Schootstraat en Brugstraat. Het kruispunt van De Hoeven en Koolmijnlaan werd veiligheidshalve afgesloten. De mensen die uit De Hoeven komen moeten de omleiding volgen. zb/ppn