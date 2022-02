Dinsdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad in samenwerking met GOCA een controle op zwaar vervoer in Diepenbeek. In totaal werden 15 voertuigen gecontroleerd waarvan 12 niet in orde waren. Er werden 12 onmiddellijke inningen opgesteld voor inbreuken op technische eisen of ladingzekering.

Er werd voor 6.599 euro aan overtredingen vastgesteld. ppn