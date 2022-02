Thierry Neuville op zijn hoede voor Rally van Zweden: “Een derde plaats is realistisch, maar het wordt niet evident”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) beëindigden woensdag de verkenningen van de Rally van Zweden, de tweede wedstrijd van het WK-rally. Donderdagochtend wordt de shakedown georganiseerd. De eerste klassementsritten worden vrijdag gereden. Na het debacle van de Monte-Carlo werd in aanloop van de Rally van Zweden hard gewerkt aan de betrouwbaarheid van de wagen. In dat opzicht is Neuville tevreden. De Belg mikt op het podium, maar evident wordt dat naar eigen zeggen niet.

De openingswedstrijd van het WK rally 2022 was niet meteen een succes voor Neuville. Ruim vier weken later kijkt de Belg tijdens zijn online persmoment met iets meer vertrouwen vooruit naar de Rally van Zweden. “Na afloop van de Monte-Carlo was iedereen terneergeslagen”, zegt Neuville. “Iedereen had alles gegeven om klaar te zijn voor de openingswedstrijd maar de resultaten bleven uit. Na een korte rustpauze werd begonnen met de voorbereiding op deze wedstrijd. Het doel was om de problemen van de Monte-Carlo aan te pakken en dat is gebeurd. De voorbije weken is hard gewerkt aan de betrouwbaarheid van de wagen. Tijdens de testen zijn er nagenoeg geen problemen geweest. Op dat vlak heb ik vertrouwen voor de wedstrijd van dit weekend. Het is ook niet dat de wagen slecht is. Maar de Monte-Carlo maakte duidelijk dat we een achterstand hebben op de andere teams. De kloof is nog niet helemaal gedicht, maar we werken in de goede richting. Wat betreft het kampioenschap hebben beide Sébastiens (Loeb en Ogier) veel punten weggenomen en is er geen man overboord.”

© AFP

De Rally van Zweden anno 2022 is niet meer te vergelijken met die uit het verleden. “Het is een totaal andere wedstrijd. De temperaturen deze week lagen tussen 12 en 17. De sneeuwmuren zijn hoog, maar de ijslaag is vrij dun, waardoor we snel op het gravel gaan zitten. Het wordt een snelle rally, mogelijk de snelste die hier al gereden is. Er zitten enkele mooie ritten tussen, maar er zijn ook ritten die niet echt WRC-waardig zijn. Sommige ritten hebben veel lange rechte stukken waar je gewoon voluit moet gaan. Dat is weinig uitdagend moet ik zeggen.”

Net als bij een onverhard rally moeten de eerste rijders ook tijdens een sneeuwrally de weg schoonvegen. “We weten dat het geen voordeel is om vroeg te moeten starten”, zegt Neuville. “Ik start als derde en dat beperkt mijn kansen voor deze rally. Op woensdag hebben we de ritten van vrijdag verkend en net in die ritten moet er het meest geveegd worden. Ik moet mijn eigen koers rijden maar ik kijk vooral naar mijn teamgenoten die een veel betere startpositie hebben. Ott en Oliver beschikken over betere kaarten. Maar ook Lappi is dit weekend een kanshebber, samen met zijn teamgenoot Evans. Ik mik op het podium. De derde plaats lijkt me realistisch, maar makkelijk wordt het niet.”