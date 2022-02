Elise Mertens bereikt halve finales dubbelspel na zege tegen Van Uytvanck en Flipkens in Doha

Elise Mertens en haar Russische partner Veronika Kudermetova hebben zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.331.698 dollar). De Belgisch-Russische tandem, die het derde reekshoofd vormen, versloegen in de kwartfinales in een Belgisch onderonsje Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 7 minuten.

In de halve finales wachten voor Mertens en Kudermetova de Tsjechische Lucie Hradecka en Indiase Sania Mirza. Zij moesten in hun kwartfinale aan de bak tegen de Tsjechische topreekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die in de tweede set echter de strijd staakten bij een 3-4 achterstand. Hradecka en Mirza hadden ook de eerste set gewonnen (7-6 (7/5)).

Elise Mertens (WTA 26) kon zich eerder woensdag niet plaatsen voor de kwartfinales van het enkelspel in Doha. De Belgische nummer één, het zestiende reekshoofd, verloor na 1 uur en 50 minuten tennis in drie sets (6-3, 0-6 en 6-2) van de Estse Anett Kontaveit (WTA 7), het vierde reekshoofd. Mertens won het toernooi van Doha nog in 2019.

Alison Van Uytvanck (WTA 53) en Kirsten Flipkens (WTA 328) gingen er eerder al uit in het enkelspel in Doha. Van Uytvanck verloor dinsdag in de tweede ronde van de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 41), Flipkens overleefde de kwalificaties niet.