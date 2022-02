Reacties op bouwshift en stikstofakkoord: “Vrees voor toekomst van de landbouw”

De Vlaamse regering is dinsdagnacht met een krokusakkoord gekomen over het stikstofdossier en de bouwshift. Twee heikele dossiers die al een hele tijd op de regeringstafel lagen. De eerste reacties op dat akkoord lopen sterk uiteen.

POLITIEK

Oppositiepartij Groen reageert afwijzend op het krokusakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over de bouwshift en het stikstofdossier. Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege is het een “koehandel” geworden waardoor met name de betonstop of bouwshift “een maat voor niets” is geworden. “Twee uiterst complexe dossiers werden zonder verpinken samengevoegd, waarmee ze voorwerp werden van een koehandel. Het resultaat is een ongelooflijk slechte deal rond de betonstop”, aldus Schauvliege.

Volgens de Groen-politica blijft het akkoord over de bouwshift ruim onder de verwachtingen. “Als we ons willen beschermen tegen droogte en overstromingen, dan moeten we minstens 30.000 hectare open ruimte vrijwaren. De Vlaamse regering komt zelfs niet in de buurt van die doelstelling: de ambitie in de deal blijft steken op 10.000 hectare, slechts een derde van wat nodig is”, meent Schauvliege.

Wat het stikstofdossier betreft, blijft Groen voorzichtig. “Hoewel er maatregelen genomen worden - de regering kon niet anders gezien het stikstofarrest en aangezien Europa Vlaanderen ook al op de vingers tikte - is het nog onduidelijk of de doelstellingen gehaald zullen worden”, reageert Schauvliege.

Vlaams Belang “vreest voor toekomst van de landbouw”

Oppositiepartij Vlaams Belang is “sceptisch” over het krokusakkoord van de Vlaamse regering. Zo vindt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin dat de landbouw in het stikstofdossier de zwartepiet krijgt toegespeeld. Wat de bouwshift betreft, spreekt de partij van een “operatie schone schijn”.

“Ik vrees dat dit akkoord een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouw en jonge boeren weinig perspectieven geeft in de landbouwstiel”, zegt Stefaan Sintobin. Het Vlaams Belang-parlementslid stelt zich ook vragen bij de economische kost van het akkoord.

Ook over het bouwshiftakkoord is Vlaams Belang “sceptisch”. “De regering klopt zich weliswaar op de borst dat er een akkoord is over de bouwshift en proclameert dat eigenaars volledig vergoed zullen worden, maar het is maar de vraag of de bouwshift op het terrein tot veel resultaat zal leiden”, vraagt parlementslid Sam Van Rooy zich af.

PVDA ziet deal met “losse eindjes en open vragen”

Oppositiepartij PVDA ziet in het krokusakkoord van de Vlaamse regering nog veel “losse eindjes en open vragen”. “De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook”, zegt fractieleider Jos D’Haese.

PVDA is naar eigen zeggen “niet onder de indruk” van het akkoord. Wat de bouwshift betreft, wijst de uiterst linkse partij erop dat er “voor meer dan de helft van de gronden die gevrijwaard moeten worden nog geen oplossing is”. “Dat gaat over meer dan 15.000 hectare waarvoor geen maatregelen voorzien is in het bouwshiftfonds”, merkt fractieleider Jos D’Haese op.

Wat het stikstofdossier betreft, is de PVDA wel tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de betrokken boeren. “De factuur van de jarenlange laksheid en besluiteloosheid is wel torenhoog. En of deze maatregelen zullen volstaan is ook verre van duidelijk”, besluit D’Haese.

Vooruit: Vlaming betaalt prijs voor “jarenlang getalm”

Oppositiepartij Vooruit reageert scherp op het krokusakkoord van de Vlaamse regering. “De Vlaamse regering koopt nu aan miljarden euro’s vergunningen terug die ze in de eerste plaats nooit had moeten verlenen”, zeggen parlementsleden Bruno Tobback en Ludwig Vandenhove in een eerste reactie.

Volgens Vooruit is er zowel in de bouwshift en het stikstofdossier “jarenlang getalmd” en moet daar nu een zware prijs voor betaald worden. “Er is kostbare tijd verloren gegaan. Kostbare tijd voor onze landbouwers, onze leefomgeving en vooral voor de portemonnee van de Vlamingen”, aldus Tobback en Vandenhove.

BOUWSECTOR

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt woensdag “voorzichtig positief” te zijn over het akkoord van de Vlaamse regering over de bouwshift. Wel benadrukt de bouwsector dat het nu aan de lokale besturen toekomt om voldoende betaalbare woningen mogelijk te maken.

De VCB brengt in herinnering dat de woningprijzen op recordhoogte staan, terwijl het aantal huishoudens de komende decennia enkel maar zal toenemen. Volgens de bouwsector zijn er tegen 2050 dan ook 400.000 bijkomende woningen nodig. “Om voldoende aanbod te kunnen realiseren in elke gemeente en de betaalbaarheid voor de huishoudens onder controle te houden, is een minimale voorraad aan bouwgronden noodzakelijk”, klinkt het. Daarom moeten de verdichting en het aanbod aan bouwgronden op elkaar afgestemd worden.

Daarnaast is de bouwsector tevreden over de beslissing om eigenaars van percelen die niet langer als bouwgrond zullen worden aangemerkt, een marktconforme vergoeding te betalen. “Respect voor het eigendomsrecht en het voorzien van een billijke, marktconforme vergoeding bij het aantasten van dat recht, is nodig om überhaupt draagvlak te vinden voor de bouwshift”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van VCB.

LANDBOUW EN NATUUR

Het stikstofakkoord is “een bittere pil die nog lange tijd voor een nare nasmaak zal zorgen”. Dat heeft het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) woensdag gezegd in een reactie op de krokusdeal van de Vlaamse regering. “Dit zal de landbouwsector in Vlaanderen ingrijpend veranderen.”

In een persbericht zegt ABS dat de Vlaamse landbouwers een zware prijs betalen. “Dit wordt een moeilijk verhaal met strenge regels van de vergunningverlenende overheid waarvoor landbouwers zware investeringen moeten doorvoeren in hun bedrijf. Sommigen zullen zeer ingrijpende beslissingen moeten nemen over hun boerentoekomst.” Bij wie noodgedwongen stopt als landbouwer, “moet er steeds op een menselijke manier gehandeld worden.”

Het ABS wil nauw betrokken worden bij de verdere uitrol van het stikstofakkoord. “Dat het een bittere pil ging worden, wisten we. Hoe we die zullen verteren, zal, pas de komende maanden en jaren duidelijk worden. Wij hopen in ieder geval dat de overheid, die aanvankelijk gefaald heeft, zijn plicht opneemt.”

“Broodnodige koerswijziging” volgens natuur- en milieubeweging, maar is het voldoende?

De natuur- en milieubeweging reageert voorzichtig positief op het krokusakkoord van de Vlaamse regering over het stikstofdossier en de bouwshift. De vraag is volgens Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie en WWF vooral of de genomen maatregelen ook zullen volstaan.

De natuur- en milieubeweging waarschuwt ervoor dat er te sterk geleund wordt op “dure technische maatregelen, hoewel het alsmaar duidelijker wordt dat die niet de reductie opleveren die ze beloven”. “Zo lopen we het risico dat we enkel op papier de juiste stikstofcijfers halen, maar de echte uitstoot onderschatten”, onderstrepen de organisaties.

Daarnaast zegt de natuur- en milieubeweging ook positief te zijn over de beslissingen omtrent de bouwshift. Wel waarschuwen de organisaties voor de financiering. Vlaanderen trekt namelijk slechts 100 miljoen euro per jaar uit tot 2030, terwijl de vergoeding voor de eigenaars van gronden volgens experts makkelijk zou kunnen oplopen tot 31,5 miljard euro. “Met deze beslissingen is een broodnodige koerswijziging ingezet voor stikstof en open ruimte”, concluderen de organisaties.

WERKGEVERSORGANISATIES

Unizo vindt dat er samen met de bouwshift nood is aan een “winkelshift”, waarbij een halt wordt toegeroepen aan de perifere vestigingen en uitbreidingen van handelszaken “die perfect verweefbaar zijn in onze kernen”. Dat zegt de ondernemersorganisatie in een persbericht.

“De eerste stap is nu gezet, maar de weg is nog lang”, zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Een “winkelshift” is ook stoppen met open ruimte innemen, meent hij. “Het is net door de grote groei van de grootschalige handelszaken dat de leegstand in de kernen momenteel torenhoog scoort.”

Het bij Unizo aangesloten Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) benadrukt dan weer dat het belangrijk is dat de gemeenten inhoudelijke en procedurele ondersteuning krijgen voor de aanpak van de kernverdichting.

Voka tevreden over stikstofdossier: “Vergunningenstop afgewend”

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) reageert woensdag tevreden op het krokusakkoord van de Vlaamse regering omtrent het stikstofdossier en de bouwshift. “Een vergunningenstop is afgewend en ondernemingen hebben weer zicht op rechtszekerheid”, klinkt het in een persbericht.

Voka is tevreden dat de regering beide dossiers heeft kunnen doen landen. “De onzekerheid rond stikstof woog op de Vlaamse economie. Het nieuwe stikstofkader is streng maar rechtvaardig, en houdt rekening met de werkelijke impact van verschillende sectoren op de natuur”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka is er met name over te spreken dat de Vlaamse regering in haar akkoord rekening houdt met de werkelijke bijdrage van de verschillende sectoren aan het stikstofprobleem. Die ligt voor de industrie namelijk een pak lager dan voor bijvoorbeeld de landbouw.

Wat de bouwshift betreft, pleit Voka ervoor om ook een strategische voorraad aan bedrijventerreinen aan te leggen. “Voka zal er nauwlettend op toezien dat er voldoende ruimte in voorraad is voor bedrijfsterreinen en voor verdere industriële uitbreidingsmogelijkheden”, klinkt het.

