Snookerspeler Neil Robertson maakt vriend op ongemeen harde manier af… en baalt toch: “De ballen lagen gewoon perfect”

‘The Thunder from Down Under’ is bezig aan een uitstekend seizoen. De blonde Robertson schreef de English Open, Players Championship en de Masters op zijn naam, en speelde de finale van de World Grand Prix. Hij is dan ook een van de topfavorieten voor het WK, dat in april doorgaat.

Alfie Burden wist dus wat hem te wachten stond, maar dat hij zo afgemaakt zou worden… Robertson won de eerste vier frames op magnifieke wijze, namelijk telkens met een break van meer dan 100. Meer bepaald: 105, 101, 107 en 116. In het eerste frame liet de Australiër zelfs de kans op een maximumbreak van 147 liggen.

De vierde ‘century’ van Robertson:

Robertson had na de pauze nog maar één frame nodig om door te stoten en kwam opnieuw aan tafel. Hij leek wederom op weg naar een +100 break, maar had toen geen meeval bij een split van de ballen en kwam snooker te liggen op zwart. In een poging om zichzelf te redden, raakte de wereldkampioen uit 2010 een rode bal en dus kreeg Burden zeven punten toebedeeld. Zijn allereerste van de match, want een bal had de Brit nog niet gepot. Wat hij ook niet zou doen (ongezien in een best-of-9 wedstrijd in het snooker), want de partij was meteen voorbij na de break van 76 van Robertson.

Robertson miste zo dé kans op een record. Tot nu toe maakte slechts één speler vijf ‘centuries’ in één snookerwedstrijd naar vijf gewonnen frames. Ronnie O’Sullivan, of wie dacht u? ‘The Rocket’ deed dat in 2007 en maakte toen ook een 147. De Australiër baalde dan ook als een stekker.

“Zonde, echt zonde”, aldus Robertson na afloop. “De ballen lagen uitstekend om er vijf op een rij van te maken en om hem zonder punten te laten eindigen. Al is Alfie wel een goeie vriend van mij. Het is niet dat ik ernaar uitkeek om dit tegen hem te doen. Ik potte een paar goeie ballen, maar dan werd het plots waarschijnlijk wat té makkelijk op het einde. Ik zal het dus moeten stellen met vier op een rij, zeker. Het zou zo cool geweest zijn om dat record te pakken. Zeker omdat de ballen gewoon perfect lagen. Ik ben dus teleurgesteld omdat ik deze unieke kans liet liggen.”