Lando Norris snelste tijdens eerste dag F1-test Barcelona, Ferrari imponeert

Tijdens de allereerste testdag in Barcelona heeft Lando Norris in de McLaren F1-bolide de snelste tijd gereden. Het was echter vooral Ferrari dat imponeerde en het meeste aantal rondjes aflegde.

Op de eerste testdag was het vooral uitkijken naar hoe de F1-bolides er echt gingen uitzien. Tijdens de presentaties lieten de teams immers vaak niet hun definitieve F1-bolides zien maar gewoon renders of wagens die helemaal niet van de vleugels waren voorzien waarmee uiteindelijk gereden werd.

Uiteindelijk was het Lando Norris die in de McLaren MCL36 de snelste tijd reed. Bij de experts maakte echter vooral Ferrari een bijzonder goede indruk. We vinden het Ferrari-duo dan ook terug op de tweede en derde plaats en in de F1-75 werden bijzonder veel ronden afgelegd.

Lewis Hamilton reed in de Mercedes W13 de vijfde tijd, waarmee hij meteen zijn nieuwe teamgenoot George Russell voor zich moest dulden. Wereldkampioen Max Verstappen vinden we terug op ‘slechts’ de negende plaats maar eens te meer geldt dat er tijdens de wintertests nooit voluit wordt gegaan en vooral ook verstoppertje wordt gespeeld.

1 4 Lando Norris McLaren MCL36 1’19.568 992 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 1’20.165 0.597 803 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari F1-75 1’20.416 0.848 694 63 George Russell Mercedes W13 1’20.784 1.216 775 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 1’20.929 1.361 506 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 1’21.276 1.708 527 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT03 1’21.638 2.070 1178 14 Fernando Alonso Alpine A522 1’21.746 2.178 1239 1 Max Verstappen Red Bull RB18 1’22.246 2.678 14710 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo C42 1’22.572 3.004 2311 23 Alexander Albon Williams FW44 1’22.760 3.192 6612 47 Mick Schumacher Haas VF-22 1’22.962 3.394 1913 18 Lance Stroll Aston Martin AMR22 1’23.327 3.759 6314 6 Nicholas Latifi Williams FW44 1’23.379 3.811 6615 9 Nikita Mazepin Haas VF-22 1’24.456 4.888 2016 88 Robert Kubica Alfa Romeo C42 1’25.909 6.341 9

(F1journaal.be)