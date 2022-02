Het vuur is er weer en de fans smullen: Novak Djokovic met bij momenten briljant tennis naar kwartfinales in Dubai

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Rus Karen Khachanov (ATP 26) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/2). De partij duurde 1 uur en 39 minuten.

Djokovic haalde het maandag in de eerste ronde in Dubai tegen de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 58) met twee keer 6-3. Voor de Serviër was dat zijn eerste officiële wedstrijd van het jaar. In januari kon hij immers niet meedoen aan de Australian Open omdat zijn medische vrijstelling waarmee hij de vaccinatieplicht tegen het coronavirus wilde omzeilen, niet werd aanvaard. In de Verenigde Arabische Emiraten kan de Serviër wel deelnemen omdat het coronavaccin er niet verplicht is voor reizigers die het land binnen komen.

De 34-jarige Djokovic won het toernooi van Dubai al vijf keer, voor het laatst in 2020. In de kwartfinales treft hij de Tsjech Jiri Vesely (ATP 123), die de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 15) wipte (6-2 en 6-4).