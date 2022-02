Vastgelopen trein van Plopsaland-attractie verwijderd: “We blijven zoeken naar de oorzaak”

De trein van de achtbaan The Ride To Happiness by Tomorrowland, die afgelopen zaterdag op meer dan 30 meter hoogte vastliep in Plopsaland De Panne, werd woensdag van de rails gehaald. “Hij wordt in het gebouw verder onderzocht, onder meer met specialisten van de Duitse fabrikant MACK Rides. Zij zijn er erg mee begaan”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof.

De topattractie The Ride To Happiness was hét paradepaardje van Plopsaland en wordt alom geprezen door pretparkfanaten. Het ging om een investering van 17,5 miljoen euro. De verbazing was dan ook groot toen het gevaarte afgelopen zaterdag op het hoogste punt meer dan 30 meter boven de grond vastliep. Negen jongeren zaten er urenlang vast.

De reddingsoperatie bleek een heikele klus en pas na meer dan vijf uren konden de inzittenden met behulp van een kooi aan een kraan op de begane grond worden gezet. Sindsdien ligt de attractie stil omdat het zoeken is naar de oorzaak.

“Niet in China gefabriceerd”

De achtbaan werd gebouwd door de gerenommeerde Duitse specialist MACK Rides, een familiebedrijf dat ook eigenaar is van Europa-Park. Oprichter van dat park, Roland Marck, belde al met Plopsaland-CEO Steve Van den Kerkhof. “Ze zijn er enorm mee begaan”, zegt Van den Kerkhof. “Sinds maandag zijn hier drie specialisten van MACK Rides die alles mee helpen onderzoeken.”

“We doen alles in nauw overleg met de deskundige van het parket en wisselen de hele tijd alle informatie uit. MACK Rides is een autoriteit in het bouwen van achtbanen en geniet een uitstekende reputatie, ook inzake kwaliteit. Dit is geen achtbaan die in China werd gefabriceerd. Iedereen wil snel de oorzaak kennen.”

Gesloten tijdens krokusvakantie?

The Ride telt twee treinen. De vastgelopen trein werd woensdag van de baan gehaald en in het hoofdgebouw gezet, waar ook het onderhoud plaatsvindt. “Tot zolang de oorzaak niet gekend is, gaat de attractie niet open, ook niet met de andere trein”, zegt Van den Kerkhof. “Het is dus onduidelijk of The Ride in de krokusvakantie zal open zijn.”

“We blijven erbij dat alle parameters op veilig stonden. De trein liep ook vast op een punt dat niet opgenomen was in de risicoanalyse en dus geen evacuatiepunt was. We blijven hard zoeken naar de oorzaak.”