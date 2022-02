Tanja Groen verdween 28 jaar geleden in Maastricht. — © RR

Maastricht

Eén miljoen euro. Dat is de beloning voor de gouden tip die leidt naar Tanja Groen, het Nederlandse meisje dat 28 jaar geleden verdween in Maastricht. “Misschien ligt de oplossing van dit mysterie wel in Belgisch Limburg”, zegt Faroek Özgünes.