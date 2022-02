PODCAST. Zweedse gangster schoot drie agenten neer: “Ik had niks tegen hen, maar ze stonden mij in de weg”

Na de zware schietpartij in Turnhout op 4 april 1987 wordt de Zweedse topgangster Jussi Ondin gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Leuven Centraal. Intussen staat de man bekend als een uiterst gevaarlijke figuur en een ware ontsnappingskoning. De Leuvense gevangenis zal dan ook niet zijn eindbestemming zijn.

In aflevering twee van De Zweedse Nachtmerrie van de Rijkswacht hoorde je hoe oud-rijkswachter Ivo Leemans in Turnhout het zoveelste slachtoffer is geworden van Jussi Ondin en wat de gevolgen zijn van de kogel die dwars door Ivo’s hoofd is gegaan. Gijzelnemer Johan Heeren is bij de schietpartij om het leven gekomen. Ondin zelf wordt drie keer geraakt maar overleeft het. Hij wordt opgesloten in de gevangenis.

BELUISTER DEEL 1. Zweedse gangsters vermoorden agent in Lanaken: “Hij liep rond de wagen en schoot Luc neer”

Voordat de zaak voor het hof van assisen komt, moeten de feiten gereconstrueerd worden. Campinguitbater Matty Henckens herinnert zich dat nog alsof het gisteren was. Voor het hof in Tongeren valt er een zwaar verdict voor Ondin. Maar de Zweed neemt de touwtjes zelf in handen en weet opnieuw te ontsnappen uit de gevangenis in Leuven. Hoe hij dan uiteindelijk weer in zijn thuisland terechtkomt en hoe zijn criminele carrière tot een einde komt hoor je in dit laatste deel van De Zweedse Nachtmerrie van de Rijkswacht.

BELUISTER DEEL 2. Na Lanaken, ook bloedbad in Turnhout: “Kogel ging diagonaal door mijn hoofd”

