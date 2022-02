Is met het bloedmooie ‘Horizon: Forbidden West’ de game van het jaar al gekend?

Is de game van het jaar al gekend? Het zou kunnen, want ‘Horizon: Forbidden West’ tikt alle vakjes aan. Het ziet er weergaloos uit, knettert van de actie, de spelwereld bruist en het verhaal heeft de diepgang van een oceaanstomer.

De Amsterdamse studio Guerrilla Games heeft met Horizon: Forbidden West werkelijk een dijk - en daar hebben Nederlanders wel kaas van gegeten - van een actiegame afgeleverd. Bijna tien jaar ontwikkelde de studio de franchise Killzone, maar vijf jaar geleden gooide de gamesmidse het over een andere boeg met Horizon: Zero Dawn. Dat werd een sf-epos met de beste ideeën en verhaalconcepten uit Star Wars, The Lord of The Rings, Game Of Thrones en Jurassic Park.

Enorme mechanische wezens veroorzaken een constante dreiging in de uitgestrekte spelwereld. — © RR

Deze sequel werd ook ontwikkeld met de krachtige PlayStation 5 in het achterhoofd. De makers hebben de spierbundels van die nieuwe spelcomputer magistraal gebruikt. Grafisch is Horizon: Forbidden West de allermooiste en indrukwekkendste game die we ooit onder ogen kregen. En dat wil wat zeggen voor iemand met al vier decennia gamen op de teller.

Ingenieus

Hoofdpersonage Aloy leent haar gezicht van de Nederlandse actrice Hannah Hoekstra, andere personages doen dat van karakteracteurs als Carie-Anne Moss (The Matrix), Angela Bassett (Black Panther) of Lance Reddick (The Wire). Zij is nog steeds de rosse voenk die over de prairies van de verre toekomst rent. Gewapend met boog en speer en uiterst bedreven in het plaatsen van vallen. Dat maakt van haar een ideale jaagster die de 43 (!) verschillende Machines (lees: dino’s van elektronica en staal) de baas kan.

© RR

Met plezier steken we ook een pluim in de hoed van de kostuumontwerpers. Die hebben werkelijk alles uit de kast gehaald zodat geen enkel personage er hetzelfde uitziet. En dat zijn er wat, want de wereld wordt bevolkt met verschillende stammen en clans. Elk met hun eigen achtergrondverhaal, tradities en besognes. Horizon: Forbidden West steekt zo ingenieus in elkaar dat het voor iedere gamer iets in petto heeft. Met een stevig tempo door het geweld stomen? Liever stealth? Micromanagment met vaardigheden, outfits en upgrades? Of de wereld en het verhaal tot in de puntjes savoureren door elke dialoog (en dat zijn er héél veel) te beluisteren? Alles kan.

© RR

Na 30 uur zit het hoofdverhaal erop en rolt de aftiteling over het scherm. We bekijken de wereldkaart en zien dat nog 30% van het immense en uiterst gevarieerde speelgebied onontdekt is. Er liggen dus nóg tientallen uren aan zijmissies en virtuele verkenningstochten in het verschiet. Wat een klepper. Vijfsterrengame.