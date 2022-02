Al jaren rapt Kanye West over zijn moeder Donda, maar in ‘Jeen-yuhs’ krijgt ze eindelijk een gezicht, een stem en een lichaamstaal. — © netflix

‘I miss the old Kanye’, rapte Kanye West op ‘The life of Pablo’, het album waarmee zijn evolutie van hiphopheld tot -schurk begon. In de documentaire ‘Jeen-yuhs’ zien we die oude Kanye even terug.