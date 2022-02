Wandelen: 5 km lang eenhoorns spotten in Papoea-Nieuw-Guinea - of is het Wintershoven?

Het leven is absurd. Sommige wandelingen ook. Of hoe meermaals onze wenkbrauwen de hoogte ingingen op onze tocht langs Papoea-Nieuw-Wintershoven. Wie wist er dat er in Kortessem nog eenhoorns leven?

Startpunt: Vliermaalroot, aan de neoromaanse parochiekerk, met zo’n hoekig hoofd als een gekantelde Rubikkubus. Neo- is niet altijd helemaal geslaagd. Mooier vinden we het groen dat wenkt. En na amper 100 meter stappen op een verharde weg, zitten we al in het wintergroen. We volgen de oranje bol, de meest zuidelijk van de drie aangegeven wandelingen die hier vertrekken.

© Christof Rutten

Richting Mombeek. Links open zicht. Rechts na een tijdje ook, met in de verte – achter de paardenweides – een rij recht in het gelid staande populieren vol maretakken. De route buigt lichtjes naar links, en al snel staan we weer op asfalt. Nu gaat het naar Wintershoven. Suburbia. Niet het mooiste stuk van de tocht, maar wel met een verrassing. Fier wappert een vlag aan een bungalow. Rood met een gele paradijsvogel en blauw met de sterren van het Zuiderkruis. De vlag van Papoea-Nieuw-Guinea? Wat doet die hier in godsnaam aan de andere kant van de wereld? Hoe dan ook: welkom!

© Christof Rutten

Romeinse dakpannen

Zoals gezegd: niet het mooiste stukje wandeling hier, maar dat verandert als we het kleine wegje inslaan met kasseien dat naar de prachtige Sint-Pietersbandenkerk van Wintershoven leidt. Deur op slot, helaas. Een brok indrukwekkende geschiedenis die teruggaat tot omstreeks 1200. In de merkwaardige muren zouden oude Romeinse dakpannen zijn verwerkt. Hier rusten de Heiligen van Wintershoven, of zo gelooft men toch. Bij verbouwingen gaven ze in ieder geval niet thuis.

© christof rutten

Het pad kronkelt fraai om de kerk heen zodat het gebouw zich aan alle kanten laat bewonderen. En dan: probleem. Bordje weg. Links of rechts? We kijken op de foto van het infobord die we aan het begin van onze tocht hebben genomen, en weten daardoor dat het naar rechts is. Omhoog, eerst eventjes tot op een verhard pad en dan almaar klimmend op een paadje langs hoogstamboomgaarden naar een hoog, weids punt.

© christof rutten

Het pad ligt er door modder en tractorsporen voor een stuk schabouwelijk bij, maar het uitzicht maakt alles goed. Er staat een bankje en tafel om even te rusten. Of om iets anders te doen. In het gras ligt een gescheurde verpakking van Durex. Tja, het moet niet altijd op een kerkaltaar zijn. En als je partner niet meer zo knap is als weleer of de sleur de overhand heeft genomen: het uitzicht is zoals gezegd geweldig. De heuvel staat op ons gefotografeerde kaartje aangegeven als ‘Konijn’. Dat verklaart ook misschien iets.

Konijnenboomgaard

Langs een haag gaat het verder. De lente tintelt ietwat verraderlijk door de kou heen. De zon laat tal van vogels fluiten, en we zien véél vliegen onderweg. Maar even verderop wrijven we onze ogen uit. Is dat…. eh, een eenhoorn? Wit. Onbeweeglijk. Duidelijke hoorn. Yep. De foto bewijst het. Kan blijkbaar wel héél goed stilstaan, dat mythische beest.

© Christof Rutten

Via de ‘Konijnenboomgaard’ - eh… verkeerd seizoen denken we - komen we aan een kapel en gaat het naar links. Goed uit de doppen kijken nu, want het bordje dat wat verderop naar rechts wijst, merken we pas op het allerlaatste nippertje op. Even langs de achterkant van België nu: koterijen.

© christof rutten

Alweer is het pad een verschrikkelijk modderige brij en een geknakte boom maakt het er ook niet makkelijker op. De limbo dansen dan maar. Maar die stam! Een prachtig stukje natuurkunst ontwaart zich: de evenwijdige gangen van een kevertje of larven daarvan. Mooier dan een tekening op het melkschuim van uw hipstercappuccino. Nog even ploeteren en dan kunnen we de zooi onder onze zolen aftrappen op een smal, fraai draaiend straatje. Alweer geen bordje… Maar de rubikkerktoren wenkt in de verte en wijst ons de weg naar het startpunt.

Wat was dat allemaal? Een tocht die we niet snel gaan vergeten.

Praktisch

Aard van de wandeling

Rondje door dorpskernen en groen, op een bepaald moment gaat het leuk omhoog. Opgelet: het pad ligt er soms zeer slecht bij als het nat weer is geweest. Opgelet bis: niet alle bordjes zijn present. Neem een foto van de kaart aan de start.

Afstand

Oranje: 5 km. Blauw: 6 km. Rood: 9 km. Je kan combineren voor een wandeling van 15 km.

Signalisatie

Oranje bol.

Start/Parking

Kerk Vliermaalroot, Dorpsplein.

50.863761, 5.424154

Meer info

Een moeilijke online. Op www.devliergeit.be/activiteiten vind je wat meer info, ook over andere wandelingen.