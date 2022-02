Donald Trump noemt acties van Poetin “geniaal”

Tijdens een interview met een conservatieve radio show kreeg Trump de vraag voorgeschoteld wat zijn mening is over de acties van het Witte Huis omtrent het conflict in Oekraïne. De voormalige president hamerde eerst op het feit dat het eigenlijk al misgelopen is toen de “verkiezingen gemanipuleerd werden”. Maar ging daarna verder door te zeggen dat de acties van Poetin “geniaal” zijn.

“Poetin verklaart een groot deel van Oekraïne onafhankelijk. Oh, dat is prachtig. Dus, Poetin zegt nu dat een groot deel van Oekraïne onafhankelijk is. Ik zei: ‘Hoe slim is dat?’ En hij gaat naar binnen (met troepen, red.) en wordt zo een vredesbewaarder. We zouden dat aan onze zuidgrens kunnen gebruiken. Dat is de sterkste vredesmacht die ik ooit heb gezien. Er waren meer legertanks dan ik ooit heb gezien. Ze zullen de vrede wel bewaren. Nee, maar denk er eens over na. Dit is een man die erg slim is, ik ken hem erg goed. Heel, heel goed.”

Tijdens het radio-interview zei Trump ook nog dat hij en Poetin een mogelijke invasie van Oekraïne hadden besproken toen Trump zelf nog aan de macht was. “Ik weet dat hij Oekraïne altijd al wilde. Ik sprak er altijd met hem over. Ik zei: ‘Je kunt het niet doen. Je gaat het niet doen.’ Maar ik kon zien dat hij het wilde. Ik vroeg het hem. We hebben er lang over gesproken.”

Archiefbeeld — © AFP

(sgg)