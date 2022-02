Proef je het verschil tussen alcoholvrij en echt bier? Ons panel neemt proef op de som

Te gast zijn we in de Hoptimist, een leuk bruin café even buiten het centrum van Bree. Zytholoog Maarten van Leeuwaarden brengt acht bieren mee: vier met en vier zonder alcohol. Hij koos voor vier stijlen (pils, dubbel bruin, IPA en kriek) en serveert tegelijk de alcohol- en de alcoholvrije versie, zodat ze blind naast elkaar konden geproefd worden.

De panelleden

Onze testers, vlnr.: Bijou Daams, Sander Eerdekens en Kevin Bamps. — © luc daelemans

Bijou Daams (37): Bierkenner, is voortdurend op zoek naar nieuwe biersoorten.

Sander Eerdekens (31): Uitbater van de Hoptimist, professioneel elke dag met bier bezig.

Kevin Bamps (35): Bierliefhebber, maar met tussenpozen. In het fietsseizoen drinkt hij zeer weinig en zelfs helemaal geen alcohol.

PILS

© luc daelemans

Cristal Alken, 5.0%

Bijou: “Lekker pintje, misschien wel een Cristal.”

Kevin: “Weinig discussie mogelijk: dit is een echte pils.”

Sander: “Dit vind ik duidelijk lekkerder dan de alcoholvrije versie.”

Cristal Alken, 0.0%

Bijou: “Niet slecht, maar ik mis power.”

Kevin: “Dit leunt dicht tegen pils aan.”

Sander: “Goed gemaakt, maar geef me toch maar het andere bier.”

Conclusie: Unanimiteit aan de proeftafel: de drie panelleden hadden meteen in de gaten welk pilsbier met alcohol was. De zeroversie heeft een vrij mooie bitterheid, maar qua smaak geniet de alcoholische versie de voorkeur.

Cristal 5.0% en 0.0%, verkrijgbaar in warenhuizen en drankhandels, 0,70 en 0,85 euro voor 25 cl. Info: www.cristal.be

TRAPPIST

© luc daelemans

La Trappe, 7.0%

Bijou: “Lekkere trappist met een elegante bitterheid.”

Kevin: “Mooie aanwezigheid van mout die niet te fel geroosterd werd.”

Sander: “Dit is een vrij complete trappist.”:

La Trappe Nillis, 0 .0%

Bijou: “Beetje troebeler, maar een goed alcoholvrij alternatief voor een echte trappist.”

Kevin: “Correct gemaakt product, vrij lekker.”

Sander: “Ik denk dat ik hier veel klanten mee kan bekoren.”

Conclusie: De eerste alcoholvrije trappist ter wereld valt duidelijk in de smaak bij het panel. Ook over de traditionele versie zijn ze het alle drie eens: dit is een kwaliteitsvolle allemansvriend.

La Trappe (7,0%), verkrijgbaar online of bij Prik & Tik, 1,65 euro voor 33 cl. La Trappe Nillis (0.0%), online verkrijgbaar en binnenkort in de Belgische handel, 2 euro voor 33 cl. Info: www.latrappetrappist.com

IPA (Indian Pale Ale)

© luc daelemans

Toëtelèr IPA, 6,2%

Bijou: “Dit moet een IPA zijn, duidelijke hopsmaak.”

Kevin: “Opvallend kleurverschil met het andere bier, kan mij bekoren.”

Sander: “De hop is niet te overdadig aanwezig.”

BrewDog Punk AF, 0,5 %

Bijou: “Dit is zeker alcoholvrij, maar best lekker.”

Kevin: “Als dit de alcoholvrije versie is: goed gemaakt. Duidelijke aanwezigheid van hop.”

Sander: “Ferme bitterheid, zoals het bij een IPA-bier past.”

Conclusie: De panelleden zijn het eens dat de Hoeseltse Toëtelèr naast de bekendere jongens mag staan. Ook de hippe BrewDog uit Schotland (in blik!) krijgt een degelijke beoordeling, en heeft volgens de jury de bitterheid die je bij veel alcoholvrije IPA-bieren mist.

Toëtelèr IPA, verkrijgbaar online of bij de betere drankhandel, 2,50 euro voor 33 cl. Info: www.toeteler.be

BrewDog Punk AF, verkrijgbaar online of bij de betere drankhandel, 2,50 euro voor 33 cl. Info: www.brewdog.com

KRIEK

© luc daelemans

Lindemans, 3,5%

Bijou: “Ik ruik overduidelijk cuberdons.”

Kevin: “Hier kan je de liefhebbers een plezier mee doen.”

Sander: “Een van de betere kriekenbieren.”

Force Majeure, < 0,5%

Bijou: “Dit smaakt echt naar krieken.”

Kevin: “Iets minder roze schuimkraag dan het andere bier, maar smaakvol.”

Sander: “Wat troebeler dan het andere, maar dat stoort niet.”

Even ruiken: welke kriek bevat geen vleugje alcohol? — © Luc Daelemans

Conclusie: De Lindemans is een kriekenbier met een aangename bitterheid, niet te zoet. Maar de Force Majeure ligt echt niet onder: dit is het bier dat volgens het panel de alcoholversie het dichtst benadert.

Lindemans (3,5%), verkrijgbaar in warenhuizen en drankhandels, 1.3 euro voor 25 cl. Info: www.lindemans.be

Force Majeure (0,5%), verkrijgbaar online of in de betere drankhandel, 2.30 euro voor 33 cl. Info: www.forcemajeure.be

Onze zytholoog Maarten van Leeuwaarden over alcoholvrije bieren

© Luc Daelemans

Hoe wordt alcoholvrij bier gemaakt?

“Alcoholvrij bier wordt grosso modo op twee manieren gemaakt: door de alcohol uit het bier te halen, of door te vermijden dat alcohol ontstaat. In het eerste geval wordt het gistingsproces stopgezet zodra de suikers worden omgezet naar alcohol. In het tweede geval doorloopt het bier het normale brouwproces, maar wordt de alcohol uit het bier gefilterd. Alcoholvrij is niet altijd 0,0%. Het alcoholgehalte moet in België wel onder 0,5% blijven. Niet onbelangrijk: alcoholvrij bier heeft een derde minder calorieën.”

Waarom lijkt alcoholvrij bier niet helemaal door te breken?

“Alcoholvrije bieren zitten wel degelijk in de lift. De verklaringen liggen voor de hand: verkeersveiligheid, medische noodzaak, of een groeiend bewustzijn rond een gezonde levensstijl. Toch is alcoholvrij bier bij ons nog een niche, zeker in vergelijking met andere landen. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat we een bierland zijn. Als we een bier of speciaalbier drinken, verkiezen we de ruggengraat van alcohol.”

“Eén zaak is duidelijk: de kwaliteit van de alcoholvrije bieren is erop vooruitgegaan. Tot voor een aantal jaren had je alleen Tourtel en groene Palm, nu is het assortiment veel uitgebreider en de kwaliteit wordt steeds beter. Soms vraag ik me af of het wel eerlijk is om alcoholvrije bieren te vergelijken met alcoholhoudende. Misschien moeten we ons eerder de vraag stellen: als ik moest kiezen, zou ik dan gaan voor frisdrank of een alcoholvrij bier?”