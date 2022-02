Limburgse dj’s verwelkomen u en Muziekodroom terug

Hasselt

Op 4 maart staat er eindelijk nog eens iets te gebeuren in Muziekodroom Hasselt. Welkom Terug belooft een feestje met twaalf Limburgse dj’s, met een breed gamma van muziek om de poezelige voetjes op te bewegen. Op de affiche onder anderen De Serre Soundsystem, Hyalyte, Jewels, Vandalen, Konna en The Whatevers (50 procent daarvan te zien op de foto). Goed dus voor hiphop, house en een heleboel ander lekkers. Tickets 6 euro in vvk en 8 aan de kassa. Aftrap om 22 uur. Info: www.muziekodroom.be cru