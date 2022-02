Een fietser (69) uit Kinrooi raakte woensdag rond 12.30 uur gewond bij een ongeval in de Bosstraat in Tongerlo. De man werd er door een auto aangereden. Ook op de Industrieweg Kanaal-Noord gebeurde enkele uren later, rond 15 uur, een ongeval waarbij een auto en fietser betrokken waren. Een man (46) uit Oudsbergen was gewond. ppn