Fontaines D.C. naar Maastricht

Maastricht

Onder het motto ‘we mogen weer’ pakt concertzaal De Muziekgieterij in Maastricht uit met een aantal nieuwe aankondigingen van concerten. Op 5 april bijvoorbeeld, speelt de Ierse sensatie Fontaines D.C. er. Kaartjes vliegen de deur uit: snel wezen. Ook Curtis Harding (11 maart), Typhoon (15 april) en Colin Benders werden aan de affiche toegevoegd. Stonden er al eerder op: Sisters Of Mercy, The Sore Losers, Taxiwars, Goose, Trentemoller… Info: www.muziekgieterij.nl cru