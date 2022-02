Onderzoekscomité: meer dan 2.600 burgers gedood, 5.500 verwond in Donbass op 8 jaar tijd

Meer dan 2.600 burgers zijn gedood en nog eens 5.500 burgers zijn gewond geraakt op acht jaar tijd in de Oekraïense regio Donbass. Dat meldt het Russische onderzoekscomité, dat belast is met de belangrijkste onderzoeken in het land, woensdag aan het persagentschap TASS. Meer dan 400 strafzaken zijn geopend en worden onderzocht, zegt het onderzoekscomité nog.