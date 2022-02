Clouseau komt naar I love the 90’s in de Trixxo Arena in Hasselt

Vers van de pers: Clouseau komt naar I love the 90’s op 14 mei in Hasselt. Een primeur voor de Trixxo Arena, het festival en de gebroeders Wauters zelf.

Veel namen stonden nog niet te blinken op de website van I love the 90’s. Alleen de komst van Rednex en Qmusic’s partyduo Dorothee Vegas & Like Maarten werden al eerder aangekondigd. Organisator Kris Bloemen verklapt nu dat ook 2 Fabiola, Virtual Zone, Astroline, DJ Ward en Cherry Moon Trax present zullen zijn. En, voor de eerste keer, Clouseau.

“We dromen er al een tijdje van en zijn ontzettend blij dat we Clouseau mogen ontvangen”, zegt Bloemen. “Het wordt niet alleen het eerste optreden van Clouseau op I love the 90’s, maar ook hun eerste in Trixxo Arena Hasselt.”

Erkenning

Koen en Kris Wauters zeggen er ook naar uit te kijken. “De beelden die we hebben gezien van eerdere edities van I love the 90’s zagen er indrukwekkend uit. De datum paste in onze agenda en we gaan ons volledig smijten. We vinden het zeker niet confronterend dat we gevraagd werden voor ILT90’s, eerder een erkenning voor wat we in dat decennium gerealiseerd hebben met Clouseau. Op 25 maart komt ons nieuwe album Jonge Wolven uit en op 14 mei mogen wij - en hopelijk het publiek ook - ons tijdens ons optreden in Hasselt weer even exact zo voelen als toen, dankzij onze hits die de jaren 90 mee gekleurd hebben.”

Vrijdagochtend beloven Maarten & Dorothee op Qmusic nog een ‘klepper’ bekend te maken, zegt Kris Bloemen nog. cru