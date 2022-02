Ouders van vermiste Natacha de Crombrugghe doen emotionele oproep: “We hebben jullie hulp nodig”

Voor de eerste keer hebben de ouders van Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek zich uitgesproken over de verdwijning van hun dochter. Zij zijn momenteel in Peru, waar hun dochter verdwenen is sinds 24 januari.

Eric en Sabine de Crombrugghe kwamen op 8 februari toe in Peru samen met één van hun zonen nadat hun dochter twee weken eerder was verdwenen. Natacha was bezig aan een soloreis in het Latijns-Amerikaanse land en zou alleen reizen door de Colcakloof. De ouders van Natacha hadden tot nu toe nog niet met de media gesproken, maar nu hebben ze dat met een communiqué toch gedaan. Dat meldt de Waalse krant Sudpresse.

De ouders zouden via die weg vooral iedereen willen bedanken die meegeholpen heeft en nog steeds meehelpt in de zoektocht naar hun dochter. “Eerst en vooral willen we de vele mensen die zich gemobiliseerd hebben en zo hard werken om Natacha terug te vinden, bedanken. De gidsen, de politie en alle vrijwilligers hier in Peru, maar ook diegenen in België, haar vrienden die mee gezocht hebben en veel nuttige informatie hebben gegeven aan de politie”, klinkt het.

Ook bedanken Eric en Sabine de Belgische autoriteiten alsook die in Peru. Ze bedanken onder andere ambassadeur Mark Van de Vreken, de consul Joren Selleslaghs en de ereconsul Javier Velarde die hen begeleidt sinds hun aankomst begin februari.

“Ze was op zoek naar zichzelf”

De ouders maakten van het moment ook gebruik om opnieuw een oproep te lanceren. “We vragen al wie Natacha zou gezien hebben sinds haar aankomst in Cabanaconde op 23 januari of wie informatie heeft, dit door te geven op volgend e-mailadres: eric.decrombrugghe@gmail.com. We willen jullie op voorhand bedanken. We hebben jullie hulp nodig”, klinkt het.

“Natacha is een onafhankelijke, hard werkende, supergeorganiseerde en sportieve vrouw. Ze houdt van het leven, feesten en voornamelijk haar vrienden. Ze is niet bang, maar ze is redelijk. Ze wilde de wereld ontdekken en een pauze inlassen om te kunnen beslissen wat ze wilde doen in het leven. Ze was vertrokken, op zoek naar zichzelf. Ze zou zes maanden in Latijns-Amerika blijven”, klinkt het nog.

“Na drie intense weken, waarin ze excursie na excursie deed met groepen, was ze van plan de bevolking te ontmoeten en haar reis op een authentiekere manier verder te zetten. Ze wilde ergens blijven waar ze hulp kon bieden voor een humanitair project. Ze vertelde ons hoe enthousiast ze was over Peru, de inwoners en de prachtige dingen die ze er had ontdekt. Ze was van plan op 4 februari door te reizen naar Bogota (Colombia, red.). We zijn meer dan ooit vastberaden onze dochter te vinden.”

