Wat is er te doen in jouw gemeente tijdens de krokusvakantie? Dit zijn onze tips

Zwart van het volk in de AB

Fan van de new wave- en postpunksound van Whispering Sons? Op 3 maart presenteert de Limburgse bende zwartjassen haar tweede album Several Others in een bijna uitverkochte Ancienne Belgique in Brussel. Eindelijk, want hun album kon vorig jaar alvast rekenen op lovende recensies. De band mocht enkele jaren geleden zelfs op het défilé van Raf Simons in Parijs spelen, en vertrekt erna op een tournee door Frankrijk. Allez, vite! Waar wacht je op?

Op 3/3 om 19 uur in AB, Anspachlaan 110 in Brussel. Info & tickets: www.abconcerts.be

© Daniil Lavrovski

De veelzijdigheid van een trekzak

Accordeonmuziek is springlevend. Dat bewijst CC De Adelberg in Lommel met Accordeon Folies. Een eerste editie in 2020 was volledig uitverkocht. Het festival toont de diversiteit, artistieke veelzijdigheid en ambiance die in het instrument schuilen. Een hele avond lang beleef je een muzikaal feest met accordeonisten uit binnen- en buitenland, zoals Toeac duo, Ludo & Seppe Mariën, Fred Guichen & Sylvain Barou, Anne Niepold & Alfama Kwartet en anderen.

Op 26/2 vanaf 19 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

© Julien Pohl

Opening jeugdboekenboekenmaand

Het is jeugdboekenmaand en dat wordt gevierd met een openingsfeest in de bibliotheek van Genk. Je kan de expo Leesje en Wurm naar het gelijknamige boek van Frank Daenen en Siska Goeminne bezoeken. Vanaf 14 uur kan je Frank Daenen ook aan het werk zien. Verder kan je workshops illustreren door Joerie Slegers en GIF’s maken met Julie Van Aelst volgen. Er wordt voorgelezen, geknutseld, verkleed en meer.

Op 26/2 vanaf 9 uur in de Bibliotheek, Stadsplein 3 in Genk. Info: www.bibliotheekgenk.be

© rr

Over naakt in de mode

Samen met gastcurator Murielle Scherre, ontwerpster van het lingeriemerk La Fille d’O, brengt het Modemuseum in Hasselt de expo DressUndress. In de expo toont het Modemuseum de interactie tussen naakt en bedekt in de mode. Ze toont ontwerpen van gevestigde waarden, maar ook Belgische nieuwkomers worden in de kijker gezet. Een boeiende expo over naakt, inclusie en diversiteit in het modelandschap.

Vanaf 26/2 in het Modemuseum, Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Info: www.modemuseumhasselt.be

© CatwalkPictures

Natuur onder de loep

Een gids neemt je mee op sleeptouw in het natuurgebied De Wijers in Zonhoven. De uitgestrekte landschappen zijn er indrukwekkend om te zien, maar ook aan je voeten gebeurt van alles. De gids neemt samen met de wandelaars allerlei kleine planten en diertjes onder de loep die meer dan de moeite waard zijn om te bewonderen.

Op 26/2 om 14 uur op de parking tegenover Heidestrand, Zwanenstraat 105 in Zonhoven. Info: www.zonhoven.be/producten/detail/703/themawandelingen

© Toerisme Zonhoven

Over TikTok & selfies

Jongerentheatergezelschap fABULEUS maakte samen met hedendaags danser Koen De Preter de voorstelling followfollow. Ze werken hiervoor samen met een groep jongeren tussen 13 en 21 jaar. Zij tonen op het podium een knappe dansproductie over volgen en volgers, over inspireren en kopiëren, over in de pas lopen en tegenbewegingen, over hartjes najagen en zoeken naar identiteit.

Op 26/2 om 20 uur in Cultuurhuis Tessenderlo, Vismarkt in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

Stef Kamil Carlens als One Man Band

We kennen Stef Kamil Carlens vooral van de band Zita Swoon. Nu staat hij alleen op de planken. In One Man Band in Maasmechelen omringt hij zich met allerlei opmerkelijke instrumenten. Aan zijn voeten heeft hij een houten basharmonium en percussie van schelpen en belletjes. Rechts van hem zie je een torentje van vintage synths, orgeltjes en een drummachine. Rondom hem staan er nog een paar bijzondere gitaren. Ook al staat hij solo op de planken, het lijkt of hij een hele band bij heeft.

Op 26/2 om 20.15 uur in CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. Info & tickets: www.ccmaasmechelen.be

© Johan Jacobs

De Gouden Leeuw in de Roxy

Anno 1963 studeert Anne in Parijs om aan de armoede te ontsnappen. Wanneer ze zwanger wordt, vallen haar dromen in duigen. Zal Anne haar toekomst kunnen veiligstellen? Weinig kans, want dokters weigeren haar te helpen. Wie tot voor 1975 in Frankrijk abortus pleegde, werd beschouwd als een crimineel. Anne besluit dan maar zichzelf te opereren. L’événement van Audrey Diwan, goed voor de Gouden Leeuw in Venetië, heeft de intensiteit van de beste film van de gebroeders Dardenne en sleept je helemaal mee. Eindelijk te zien in Limburg, en dat in The Roxy in Koersel. (cc)

‘L’événement’, op 28/2 in The Roxy Theatre, Pieter Vanhoudtstraat 39 Beringen. Info & tickets: theroxytheatre.be

© September Films

Spelen met barok

Theater De Spiegel brengt met Curiosa een barokke ontdek- en speelinstallatie naar Diepenbeek. Spelenderwijs lezen kinderen tot drie jaar de wondere wereld van barok. Curiosa dompelt kinderen onder in een belevingsbad waarin ze rariteiten, kunstkasten, tekeningen en muziek kunnen aanraken, bekijken en beluisteren.

Op 27/2 om 11 en om 15 uur in Kleuterschool Rozendaal, Leliestraat 14 in Diepenbeek. Info & tickets: www.diepenbeek.be/reservatie

© Senne Van Look

Offroad Bilzen

Wandel of jog mee tijdens Offroad Bilzen. Tijdens deze sportieve happening kan je kiezen voor een toffe wandeling in de omgeving, maar je kan ook je loopschoenen aantrekken en deelnemen aan de recreatieve jogging van 7 kilometer of de intensieve jogging van 15,5 kilometer. Er is ook een kidsrun van een kilometer.

Op 27/2 met de wandeling vanaf 8 uur, de joggings starten om 13 en 14 uur, de kidsrun om 15.45 uur in Sportpark Katteberg, Zeepstraat 46 in Bilzen. Info: www.offroadbilzen.be

© Offroad Bilzen

En verder in de agenda...

WANDELEN

Zaterdag 26 februari

Voorjaarstocht

Wandel de voorjaarstocht van WSV Eurek@ in natuurgebied Munsterhof in Munsterbilzen, de natuur op de grens van de Kempen en Haspengouw en omliggende dorpjes.

Parochiaal Centrum ’t Kabotske, Scapulierstraat in Bilzen. Tussen 7 en 15 uur. Basistarief: 3 euro

Zaterdag 26 februari

Krokustocht

WSV Milieu 2000 organiseert een winterse wandeling door de mooie natuur van het Weyerken, het Mariapark en de bossen en heide van Lommel-Werkplaatsen.

Zaal Harmonie, Martinus van Gurplaan 39 in Lommel. Van 8 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

Zondag 27 februari

Dauteweyers en Dorpsbemden

Pasar Groot Hasselt neemt je mee naar het natuurgebied Dauteweyers met z’n sierlijke visvijvers. Daarna gaat het door naar Dorpsbemden met vijvers, houtwallen, blauwgraslanden en hooilanden.

Demerstrand, Stationstraat 27 in Diepenbeek. Om 14 uur. Basistarief: 2 euro

CONCERT

Zaterdag 26 februari

Cosmo’s Foger-T

De tributeband van CCR, Cosmo’s Foger-T, blaast de golden oldies van de band nieuw leven in.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Om 20.15 uur. Basistarief: 19 euro

Zaterdag 26 februari

Steven Troch Band

Rootsmuziek met een originele twist. De band maakt deel uit van de Europese bluestop.

Provinciaal domein Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Pelt. Om 20.30 uur. Basistarief: 15 euro

Zaterdag 26 februari

Pink Floyd anders bekeken

Eén mens, één piano: meer is er niet nodig om u mee te nemen ‘achter’ de muziek. Marc Erkens, bekend van het Canvasprogramma Culture Club, is de pianist-verteller van dienst. Hij neemt Pink Floyd onder de loep.

Kioskplein 25 in Koersel. Om 20.15 uur. Basistarief: 16 euro

Zaterdag 26 februari

Brihang

De Vlaamse rapper uit Knokke die de voorbije jaren uitgroeide tot één van de bijzonderste stemmen van zijn generatie, houdt tijdens zijn tournee halt in Tongeren.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren. Om 20.30 uur. Basistarief: 24 euro

VARIA

Zaterdag 26 februari

Carnaval

De Speelkamer organiseert een hele middag knutselpret met kleurrijke clowns, gekke bekken en confetti.

Huis van het Kind, Kloosterstraat 15 in Hamont-Achel. Van 9.30 tot 11.30 uur. Basistarief: gratis

PODIUM

Zondag 27 februari

Vuur/toren

Laika & Michai Geyzen brengen de energieke voorstelling Vuur/toren, geïnspireerd op het fascinerende en bijzondere beroep van een vuurtorenwachter.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Om 15 uur.

FILM

Maandag 28 februari

Paw Patrol

Vakantieplezier voor kinderen. In Beringen kan je de film Paw Patrol: the movie gaan kijken, over een reddingstocht in Avonturenstad.

Casino Beringen, Kioskplein 25 in Koersel. Om 14 uur. Basistarief: 5 euro

EXPO

Tot 1 augustus

Zes gelijkgestemde zielen, onder de naam B.RO.N, laten zich inspireren door de oorsprong van het leven en organiseren samen gedurende zes maanden een tentoonstelling.

Triamant, Meeuwerkiezel 88 in Bree. Elke dag van 10 tot 17 uur. Gratis