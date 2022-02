The Haunted Youth op Misty Fields

Heusden

Leuke affiche in de maak van het Misty Fields Festival in het Nederlandse Heusden, ergens tussen Weert en Eindhoven, mits het volgen van een omleiding. De 15de editie verwelkomt onder andere Protomartyr, Psychedelic Porn Crumpets, Night Beats, Los Bitchos, High Hi en het Alkense The Haunted Youth (foto). Naast muziek focust het festival ook op beeldende kunst, theater en docu’s. Misty Fields vindt plaats op 9, 10 en 11 september in de buurt van De Groote Peel. Tickets en info: mistyfields.com.

