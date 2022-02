GEMEENTERAAD. Walter Cremers foetert over procedures: “We zijn geen onnozelaars”

Lommel

Parkeerbeleid: Tussen maart en oktober wordt stilstaan en parkeren verboden aan bepaalde horecazaken in Dorp en Einderpad om zo meer ruime vrij te maken voor terrassen. “Zeer positief”, stelde oppositieraadsdid Ersin Kemaldar (Samen/Vooruit). “Maar men vormt in deze regeling bijna de helft van de parkeerplaatsen aan de Vreyshorring voor de KBC om tot gehandicaptenparkings, dat is niet doordacht. Tijdens werken aan het dorp was ons gezegd dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Vorig jaar werden hier maal liefst 348 pv’s uitgeschreven. Iedereen, ook gehandicapten, wordt benadeeld omdat er onreglementair wordt geparkeerd op deze plaatsen, en handelaars op deze plek zien klanten voorbijrijden die geen parking vinden. Waarom in plaats geen duidelijke gehandicaptenparkings voor het Glazen Huis aanbrengen, nog dichter bij de horeca?” Schepen Sophie Loots (CD&V) reageerde dat beleid inzet op een autoluw centrum. “Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het Hertog Janplein op wandelafstand van het Dorp en de Vreyshorring. De gehandicaptenparkings die we voorzien willen we doordacht aanbrengen, namelijk zo dicht mogelijk bij het centrum dat trouwens heel rolstoelvriendelijk is met nauwelijks hoogteverschillen. Daarnaast voorzien we aan de centrumparkings bijkomende parkeerplaatsen voor gehandicapten.”

Wegenwerken: Voetbalvereniging Lutlommel VV voorziet een nieuwe kantine en A-Veld op de achterliggende gronden in het binnengebied. Gelijktijdig wil de stad wegen en infrastructuur vernieuwen, ook in functie van toekomstige jeugdlokalen. Het aanstellen van een ontwerper leidde tot een bitsige discussie met Walter Cremers (Samen Vooruit) die onwettigheden zag. “Die aanstelling gebeurde op basis van een oorspronkelijke toewijzing uit november 2020. Dat ging toen over herstellingswerken aan wegenis. De gehanteerde procedure van een prijsvraag zonder bekendmaking is enkel mogelijk als de totale opdracht lager is dan 139.000 euro. Ondertussen werden al meerdere werken gekoppeld aan de opdracht en werd dat grensbedrag flink overschreden tot 1,5 miljoen euro. Tijd winnen door procedures te omzeilen, kan niet”, stelde Cremers. Schepen Loots (CD&V) reageerde dat in eer en geweten is gehandeld. “Initieel was de aanleg geraamd door de technische dienst op een bedrag geraamd dat lager lag dan 1.000.000 euro, waardoor we dit dossier snel konden aanvatten in het kader van herstel kleine wegeniswerken waarmee we een overeenkomst hebben met de ontwerper. Een actuele raming in het kader van de uitvoering, ligt hoger, wat te wijten is aan een duurdere riolering en stijgende materiaalprijzen.“ Cremers reageerde dat hij hierover niets vond in het dossier. “Op de gemeenteraadscommissie is hier met geen woord over gerept na onze opmerking, en dat wordt nu plots opgedist. We zijn geen onnozelaars.” Schepen Loots stelde dat met het bestek en het aanbestedingsdossier niets mis was, en verweet Samen Vooruit stemmingmakerij in een moeilijk dossier.