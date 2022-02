Bakactie voor zieke Lilly (4) draait uit op fiasco: “40 kilo pannenkoeken weggegooid en veel geld verloren”

Davy Verscheure en Kelly Donckers uit Diksmuide hebben veertig kilogram zelfgebakken pannenkoeken moeten weggooien omdat mensen die ze hadden besteld ze niet kwamen afhalen. De bakactie was opgezet om geld in te zamelen voor de behandeling van hun ziek dochtertje Lilly (4).

Amper vier jaar is ze, maar Lilly Verscheure heeft al een hele lijdensweg afgelegd. Dat is het gevolg van een nieraandoening. “De ene keer slaat de medicatie aan, de andere keer is Lilly ziek”, zegt mama Kelly Donckers. “Haar gezondheid verbetert niet echt. Binnenkort neemt de dokter bloed van ons om na te gaan of erfelijke elementen een rol spelen. We gaan ook naar het UZ Gent voor een biopsie.”

Om alle extra medische kosten te kunnen betalen, waren Davy en Kelly gestart met een bakactie. “We hebben dagenlang koekjes en pannenkoeken gebakken. De bestellingen kwamen vorige maand vlot binnen. Toch zijn heel veel mensen hun bestelling nooit komen ophalen. Ik heb veertig kilogram pannenkoeken in de vuilnisbak gegooid. Aan heel deze situatie hebben we nu nogal wat geld verloren, terwijl het een extra centje moest opbrengen voor de ziekenhuiskosten van Lilly”, aldus nog Kelly.

De ouders hebben hun conclusies getrokken. “We bakken niet meer zelf maar verkopen nu tot 1 april dozen met koekjes, wafels, truffels, paaseieren en andere chocolade. Dat kost tussen de 4 en de 8 euro naar gelang de soort en de hoeveelheid. Wie bestelt, moet nu eerst betalen. Tijdens de tweede week van april kan iedereen zijn bestelling komen afhalen.”

Bestellen kan via de Facebookpagina ‘Steun ons Lilly’ of via een mail naar kellydrs@outlook.com.