MTC Neeroeteren viert het 25-jarig bestaan

Motor Touring Club Neeroeteren ontstond in 1996 toen MC Independence ter ziele ging.

Vorig weekend vierde MTC Neeroeteren het 25-jarig bestaan. Naast hun éérste hobby motorrijden hebben de leden er nog eentje, nl. fiësten en tampiësten. En dat deden ze! Een verwelkoming met koffie en ontbijt, met de bus naar brouwerij Wilderen met het nodige nat en droog zoals dat gaat, om ’s avonds af te sluiten met een walking diner in het Tegelhuisje in Ophoven. De oorspronkelijke uitbaters van het clublokaal, Jeanne en Piet van ’t Oud Cuppens, waren ook van de partij waardoor de anekdotes uit een glorieus verleden in het rond vlogen. De president van de club Theike Deckers werd op een piëdestal gezet voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren. Voor dit zilveren jubileum kreeg hij de zilveren MTC Neeroeteren-ring en een door alle leden getekend shirt.