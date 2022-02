Basisschool De Sprong zegt 'nee' tegen pesten

Een op zes kinderen en jongeren in Vlaanderen is het slachtoffer van pestgedrag. Veel van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. Ook tijdens de 17de Vlaamse Week tegen Pesten (18 tot 25 februari 2022) maakten alle kinderen van GO! De Sprong samen met de leerkrachten levensbeschouwing (juf Pascale, meester Mohamed, juf Nelly, juf Marie Paul en juf Hilde) graag een vuist tegen pesten.

Tijdens de 17de Vlaamse Week tegen Pesten richt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de blik op het omgaan met gelijkenissen en verschillen. We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten ook allemaal dat je jezelf moet kunnen zijn om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico… In alles wat de kinderen tijdens de week aangeboden kregen, kwam het bovenstaande thema telkens aan bod. In de STIP IT-campagne, de actiefiches om te werken rond het thema, de dansjes… Overal zullen ook de 4 stippen opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen pesten.