Elise Mertens haalt de kwartfinales in Doha niet na nederlaag in drie sets

Elise Mertens (WTA 26) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WTA 1.000-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/2.3312.698 dollar). De Belgische nummer één, het zestiende reekshoofd, verloor na één uur en vijftig minuten tennis in drie sets (6-3, 0-6 en 6-2) van de Estse Anett Kontaveit (WTA 7), het vierde reekshoofd. Mertens won het toernooi van Doha in 2019.

De 26-jarige Limburgse is in Qatar ook actief in het dubbelspel. Met de Russin Veronika Kudermetova vormt ze het derde reekshoofd. Later op de dag treffen de twee het Belgische duo Alison Van Uytvanck/Kirsten Flipkens in de kwartfinales.

Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 328) gingen er eerder al uit in het enkelspel in Doha. Van Uytvanck verloor dinsdag in de tweede ronde van de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 41), Flipkens overleefde de kwalificaties niet.