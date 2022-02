Dolle achtervolging van 21 kilometer: vrouw vlucht voor politiecontrole omdat ze drugs bij zich heeft

De politie heeft dinsdagavond een 37-jarige vrouw kunnen vatten na een dolle achtervolging van in Grootlo (Heist-op-den-Berg) tot op de Ring in Lier. Meer dan waarschijnlijk wilde ze aan de politiecontrole ontsnappen omdat ze een hoeveelheid speed in haar handtas had zitten. Naast een proces-verbaal voor het bezit van verdovende middelen, mag ze zich ook aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten voor de verschillende zware verkeersinbreuken die ze tijdens de rit beging.

Een interventieploeg van de lokale politie Heist merkte dinsdagavond een auto op die stilstond in de Kapelstraat in Grootlo. “Omdat het voertuig op een kruispunt stond, niet in beweging was en de binnenverlichting bovendien brandde, wilde de politieploeg overgaan tot een controle. Toen de bestuurster de politiecombi opmerkte, gaf ze plots gas”, zegt Jana De Roover van de lokale politie Heist. “Onze interventieploeg zette de achtervolging in. Er werd gebruikgemaakt van de blauwe zwaailichten en sirene om aan de chauffeur duidelijk te maken dat ze moest stoppen en zich aan de kant moest zetten, maar daar gaf de vrouw geen gevolg aan.”

Daarop startte een dolle achtervolging van in Grootlo, via de Liersesteenweg en Aarschotsebaan tot op de Ring in Lier. “De vrouw haalde tijdens haar vlucht hele hoge snelheden en zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast lapte ze heel wat verkeersregels aan haar laars. Omdat de bestuurster weigerde te stoppen, kreeg onze ploeg bijstand van alle beschikbare interventieploegen uit de buurt.”

21 kilometer

Na ruim 21 kilometer eindigde de dolle achtervolging op de Ring in Lier, vlak bij het kruispunt met de Mechelsesteenweg en de Pallietertunnel. “Mevrouw had zich vastgereden op de middenberm. De achtervolgende politie-eenheden konden de wagen onmiddellijk omsingelen zodat ze niet meer verder kon vluchten.”

Vlak bij het kruispunt met de Mechelsesteenweg en de Pallietertunnel reed de vrouw zich vast en kon ze worden opgepakt. — © Chris Van Rompaey

Drugs

De 37-jarige bestuurster van de wagen werd gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat van Heist-op-den-Berg. “In haar handtas werd een hoeveelheid speed aangetroffen. Mogelijk was de dame ook onder invloed. Ze wordt nog grondig over de feiten verhoord en ze mag zich ook aan een proces-verbaal verwachten voor alle verkeersinbreuken die ze beging.”

Hoe groot de aangetroffen hoeveelheid speed was, is niet meegedeeld. De auto van de vrouw werd later op de avond weggetakeld.