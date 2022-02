41-jarige uitbater van carwash in Oudsbergen komt om bij val van dak tijdens herstelling

Het nieuws raakte woensdag pas bekend, maar zorgt voor grote verslagenheid bij familie en vrienden.

Slachtoffer Khalilullah Mahmoodin. — © Chris Nelis

Khalilullah vluchtte eind jaren negentig samen met andere familieleden uit het geteisterde Afghanistan om in ons land een nieuw leven op te starten. Net als zijn broer Javid koesterde Khalilullah de zelfstandigheid om zijn brood te verdienen. En dat lukt met carwash Himroos aan de Weg naar Meeuwen in Oudsbergen zeer goed. Tot het afgelopen maandag grondig mis ging. “De storm had er toe geleid dat op het dak van alles was losgekomen en het binnen regende”, zegt broer Javid Mahmoodin. “Hij is op het dak gekropen en herstellingswerken uitgevoerd aan de kant van zijn carwash en bij de aanpalende buur. Net op he ogenblik dat hij bij de buur bezig was schoof hij onderuit en kwam met zijn hoofd op de harde vloer terecht.”

Camera’s

Omdat niemand het zag gebeuren en zijn lichaam uit het zicht lag duurde het nog enige tijd voor Khalilullah werd gevonden. “Er waren verschillende mensen die getracht hebben hem te bereiken”, gaat Javid verder. “Normaal neemt hij altijd op als iemand hem belt. Ik heb hem zelf proberen te bellen. De telefoon ging wel over, maar ook voor mij nam hij niet op. Ik begon me echt zorgen te maken toen zijn echtgenote mij belde om te zeggen dat hij niet naar huis was gekomen. Ik ben dan meteen gaan kijken. En ja, daar vond ik hem. In een plas bloed. Verschrikkelijk. We hebben de beelden van de veiligheidscamera’s bekeken en daarop zagen we hoe het gebeurde. Voor mij was Khalilullah veel meer dan een broer. Hij was ook een vriend. Ik keek naar hem op. We gaan hem allemaal ontzettend missen.” De politie van de zone Carma kwam, zoals de procedure voorschrijft, ter plaatse om na te gaan of het overlijden al dan niet in verdachte omstandigheden was gebeurd. Die piste werd al snel uitgesloten waardoor het lichaam meteen werd vrijgegeven.

