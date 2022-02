Gia Robles Levy en Mary El Arbi zijn nog niet zolang bevriend maar het klikt, zoveel is duidelijk. Hun gemeenschappelijke liefde voor de queerwereld – Gia is in transitie – maakt de band nog hechter. “Ik voel me veilig bij haar”, zegt Gia. In Uniek praatten ze over hun uiterlijk, en over het loslaten van onzekerheden.