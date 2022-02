Tim Declercq mist voorjaarskoersen door hartkwaal: “Fiets moet enkele weken aan de kant”

Tim Declercq heeft de kampen met pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Die ontsteking kan ontstaan door een virus, een griep of een bacterie. Na de Saudi Tour begin deze maand testte Declercq nog positief op het coronavirus.

“Ik begon goed aan het seizoen ik voelde mij helemaal klaar, maar een paar uur na de eerste rit in Algarve voelde ik me heel slecht”, schrijft Declercq op Instagram. “We wisten niet meteen wat het was, maar later kreeg ik de diagnose van pericarditis.”

Grote gevolgen voor de gezondheid of de carrière van Declercq zullen er niet zijn. “De symptomen zijn weg nu en het heeft geen negatieve effecten op lange termijn. Maar we volgen het doktersadvies. De volgende weken moet de fiets enkele weken aan de kant. Ik zal mijn ploegmaats van The Wolfpack aanmoedigen met een (figuurlijk) bloedend hart omdat ik mijn geliefde klassiekers moet missen. We proberen om sterker dan ooit terug te komen.”