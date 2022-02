Björn van Abba gaat na 41 jaar scheiden

“Na veel prachtige en bewogen jaren hebben we besloten ieder onze eigen weg te gaan”, schrijft Ulvaeus in een verklaring. De 76-jarige zanger was al 41 jaar getrouwd met zijn vrouw. De twee trouwden in 1981 en hebben ook twee dochters. Ze hebben besloten goede vrienden te blijven.

Ulvaeus was eerder al getrouwd met Agnetha Fältskog, collega in Abba. Zij waren acht jaar getrouwd en ging in 1980 uit elkaar. Ook zij hebben samen twee kinderen.

(sgg)